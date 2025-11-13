Gobierno de Trump impugna la Proposición 50 de California que daría más escaños a demócratas en la Cámara de Representantes

Por Devan Cole, CNN

El Gobierno de Trump decidió este jueves impugnar la iniciativa de California de rediseñar los mapas electorales del estado antes de las elecciones intermedias de 2026, poniendo todo el peso del Departamento de Justicia en la reñida batalla por el control de la Cámara de Representantes el año que viene.

Luego de que los votantes de California aprobaran la semana pasada una medida electoral que permite a los legisladores demócratas estatales reemplazar las líneas congresionales trazadas por la comisión independiente del estado con nuevas líneas que hacen que cinco escaños de la Cámara de EE.UU. en manos republicanas sean más favorables para los demócratas, el Partido Republicano de California y otros acudieron rápidamente a los tribunales para bloquear el esfuerzo de redistribución.

La decisión del Gobierno de unirse a esa demanda es una escalada dramática en el desafío legal, que, si tiene éxito, podría trastocar el plan demócrata de contrarrestar el esfuerzo nacional de los republicanos, por orden del presidente Donald Trump, para aumentar las posibilidades del partido de mantener su mayoría en la Cámara mediante maniobras inusuales de redistribución a mitad de década en varios estados.

Los abogados del Gobierno de Trump dijeron al juez federal a cargo del caso en el distrito central de California este jueves que, días después de que el caso fuera presentado la semana pasada, el “interés federal” en el asunto se hizo evidente dado los temas constitucionales y las acusaciones de discriminación racial en juego.

Argumentaron que el plan de redistribución se presentó a los votantes como un esfuerzo puramente partidista, cuando en realidad “el enfoque no era el partidismo, sino la raza”, lo que, según afirman, sería inadmisible bajo la Constitución de los Estados Unidos.

“Nuestra Constitución no tolera este manipuleo racial de distritos”, escribieron los abogados del Departamento de Justicia en documentos judiciales. “Debido a que el mapa de la Proposición 50 sí lo hace, Estados Unidos respetuosamente solicita que este tribunal prohíba a los acusados usarlo en las elecciones de 2026 y futuras elecciones”.

“Estos perdedores perdieron en las urnas y pronto también perderán en la corte,” dijo Brandon Richards, portavoz del gobernador demócrata Gavin Newsom.

La secretaria de Justicia, Pam Bondi, por su parte, calificó el plan de California como una “descarada toma de poder que pisotea los derechos civiles y se burla del proceso democrático.”

“El intento del gobernador Newsom de consolidar el dominio de un solo partido y silenciar a millones de californianos no se sostendrá”, agregó.

Los demócratas argumentaron que la medida, Proposición 50, era necesaria para contrarrestar el nuevo mapa congresional de Texas, que los republicanos volvieron a trazar en un intento de ganar cinco escaños a instancias de Trump.

Mientras que los republicanos de Texas pudieron trazar nuevas líneas mediante legislación, los demócratas de California necesitaban que los votantes aprobaran una enmienda constitucional para anular temporalmente la comisión de redistribución independiente y no partidista del estado.

Más del 64 % de los votantes aprobó el plan.

Los demócratas recaudaron y gastaron significativamente más que los republicanos en el estado. Newsom se convirtió en el rostro de la medida, argumentando que los demócratas necesitaban “combatir fuego con fuego” para evitar que el presidente distorsionara el mapa electoral de las elecciones intermedias de 2026. Otros aliados clave, incluido el expresidente Barack Obama, se unieron al esfuerzo, que los demócratas ven como clave para sus posibilidades de recuperar la Cámara el próximo año.

No es común que el Gobierno federal intervenga en casos relacionados con elecciones. Durante el Gobierno de Biden, el Departamento de Justicia participó en litigios sobre esfuerzos estatales para depurar registros de votantes y ciertas medidas restrictivas de voto promulgadas en estados liderados por los republicanos.

El caso de California no ha avanzado mucho desde que se presentó la semana pasada. Newsom y los otros funcionarios estatales mencionados como acusados aún no han presentado respuestas a las acusaciones y el juez asignado al caso no ha programado audiencias importantes en la corte. A la comisión de Campaña Congresional Demócrata se le ha permitido unirse al caso para defender el plan de redistribución.

La decisión del Gobierno de unirse a la demanda de California es digna de mención dado el llamado de Trump a los legisladores estatales republicanos para que vuelvan a trazar sus mapas antes de las elecciones del próximo otoño, con el fin de ayudar a la muy reducida mayoría republicana en la Cámara de Representantes.

La participación del Departamento de Justicia en el esfuerzo de California no es la primera vez este año que se involucra en la lucha por la redistribución de distritos.

En julio, cuando la atención se centró en los mapas electorales del Congreso de Texas, un alto funcionario del Departamento de Justicia envió una carta al gobernador Greg Abbott y al fiscal general Ken Paxton, en la que expresaba “serias preocupaciones” sobre la “legalidad” de cuatro distritos en el estado.

El funcionario del Departamento de Justicia, Harmeet Dhillon, instó al estado a “rectificar” los problemas o arriesgarse a una acción legal por parte del departamento. Al mes siguiente, varios de los distritos señalados por Dhillon se vieron afectados por el plan de redistribución de distritos del estado.

