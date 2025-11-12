Paris Jackson revela que tiene el tabique perforado: “No consuman drogas, chicos”

Por Lisa Respers France, CNN

Paris Jackson habló abiertamente sobre su experiencia con la adicción en un reciente video en redes sociales, revelando una condición de salud relacionada con la que aún lidia incluso después de años de sobriedad.

La única hija del superastro del pop Michael Jackson compartió en un video, que luego fue republicado por otros en TikTok, que cuando respira por la nariz se escucha un silbido audible, algo que dijo que algunos ya habrán notado en sus videos anteriores. Explicó que esto es el resultado de lo que se llama un “tabique perforado”.

En el video, Jackson usó la linterna de su teléfono para mostrar mejor el agujero en el cartílago entre sus fosas nasales.

La cantante explicó que el agujero “es por lo que piensan que es”, y agregó: “No consuman drogas, chicos”.

Y aunque lo tomó con algo de humor, bromeando que podría pasar un espagueti por el agujero, Jackson también fue muy clara al decir que las drogas “arruinaron mi vida”.

La joven de 27 años dijo que lleva casi seis años sobria.

CNN se ha puesto en contacto con sus representantes para obtener comentarios adicionales.

Jackson, quien también es actriz, agregó que ha vivido con el tabique perforado desde los 20 años y que, aunque a veces ha hecho que grabar música sea un reto, ha optado por no operarse porque no quiere tomar los medicamentos que implica el procedimiento.

El mes pasado, Jackson compartió más sobre su camino hacia la sobriedad al recibir el premio Shining Star en el almuerzo de premiación de Friendly House.

“Estoy realmente agradecida de ser parte de un movimiento que se alinea tanto con mi propósito superior y la esencia de mi recuperación diaria”, dijo en ese momento. “Lograr que alguien desarrolle un contacto consciente ha sido fácilmente la mejor acción que he tomado, y rezo para poder seguir ayudando a otros”.

Jackson y sus hermanos, Prince Michael Jackson, de 28 años, y Bigi Jackson (anteriormente conocido como Blanket), de 23, son los únicos hijos del fallecido Rey del Pop.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.