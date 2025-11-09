MLB: acusan a dos dominicanos de los Cleveland Guardians por presunto esquema de apuestas deportivas y lavado de dinero

Por Kevin Dotson, CNN

Los lanzadores de los Cleveland Guardians Emmanuel Clase y Luis Ortiz fueron acusados ​​formalmente de participar en una trama para amañar apuestas en partidos de las Grandes Ligas de Béisbol.

Según la fiscalía, Clase y Ortiz enfrentan cargos por varios delitos de conspiración para cometer fraude electrónico, conspiración para influir en eventos deportivos mediante soborno, conspiración para lavar dinero y otros.

“Ortiz fue arrestado hoy en Boston, Massachusetts, y comparecerá por primera vez ante un tribunal federal en Boston, Massachusetts, el 10 de noviembre”, indicó Joseph Nocella, Jr., fiscal federal del Distrito Este de Nueva York.

“Clase no se encuentra actualmente bajo custodia federal”, agregó Nocella.

El abogado de Ortiz se sostiene en la inocencia de su cliente.

“No hay evidencia creíble de que Luis haya hecho algo más que intentar ganar partidos, con cada lanzamiento y en cada entrada”, dijo el abogado Chris Georgalis a CNN por correo electrónico. “Luis está listo para defenderse de estos cargos en los tribunales”.

El abogado de Clase, Michael J. Ferrara, también declaró a CNN que su cliente es “inocente de todos los cargos y espera demostrar su inocencia en los tribunales”.

“Emmanuel Clase ha dedicado su vida al béisbol y ha hecho todo lo posible para que su equipo gane”, añadió Ferrara.

Ambos jugadores fueron suspendidos sin sanción disciplinaria durante la temporada 2025 de la MLB en relación con una investigación sobre apuestas deportivas.

“Estamos al tanto de la reciente acción policial”, declararon los Guardians a CNN. “Continuaremos cooperando plenamente con las autoridades y las Grandes Ligas de Béisbol mientras continúan sus investigaciones”.

Las Grandes Ligas de Béisbol afirman que también han estado cooperando con la investigación del Departamento de Justicia.

“Las Grandes Ligas de Béisbol contactaron a las autoridades federales al inicio de su investigación y han cooperado plenamente durante todo el proceso”, afirmó un portavoz de la liga a CNN. “Estamos al tanto de la acusación formal y del arresto de hoy, y nuestra investigación continúa”.

La acusación formal alega que “los acusados ​​acordaron de antemano con sus cómplices los lanzamientos específicos que realizarían en los partidos de la MLB. Los cómplices utilizaron esa información para realizar cientos de apuestas fraudulentas sobre esos lanzamientos”.

Se alega que la participación de Clase en la trama comenzó en 2023. El tres veces All-Star se coordinó con apostadores deportivos corruptos para amañar apuestas sobre lanzamientos específicos, según la fiscalía.

Las personas apostaban a la velocidad y el tipo de lanzamientos de Clase, con base en información que recibían con antelación de él, a veces incluso durante los partidos, según la acusación.

El Departamento de Justicia afirma que los apostadores ganaron al menos US$ 400.000 utilizando información privilegiada sobre los lanzamientos de Clase.

Ortiz está acusado de unirse a la organización en 2025, trabajando junto con Clase para coordinar con los apostadores los lanzamientos amañados que realizaba.

Los fiscales alegan que Ortiz recibió un total de US$ 12.000 por lanzar intencionalmente una bola en lugar de un strike en dos partidos de la MLB. Según las autoridades federales, Clase recibió pagos equivalentes por su papel en la organización de los lanzamientos amañados de Ortiz, y los apostadores ganaron al menos US$ 60.000 en el proceso.

La acusación formal, presentada el miércoles y hecha pública el domingo, se suma a una serie de acusaciones similares contra el entrenador de los Portland Trail Blazers y miembro del Salón de la Fama del Baloncesto Chauncey Billups; el base de Miami Heat Terry Rozier y el exjugador de la NBA Damon Jones.

Los tres fueron arrestados en octubre en relación con dos investigaciones federales separadas sobre apuestas ilegales: una relacionada con partidas de póker amañadas de altas apuestas y la otra con el uso de información privilegiada en apuestas deportivas.

Tanto el caso de la MLB como el de la NBA están siendo gestionados por la oficina de Nocella en Brooklyn.

Si son declarados culpables de todos los cargos, Clase y Ortiz podrían enfrentarse a décadas de cárcel.

Amanda Musa, de CNN, contribuyó a este reporte.