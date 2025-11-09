Directivos de la BBC renuncian en medio de un escándalo por imágenes manipuladas de un discurso de Trump

Por Sophie Tanno, CNN

El director general de la BBC, Tim Davie, y la directora ejecutiva de Noticias, Deborah Turness, renunciaron este domingo tras las críticas a un documental del programa “Panorama”, que habría engañado a la audiencia al editar un discurso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En un comunicado publicado en el sitio web de la BBC, Turness reconoció que “se cometieron errores”.

La cadena británica enfrenta acusaciones de que el documental de “Panorama” manipuló deliberadamente un discurso de Trump para dar a entender que había incitado a los manifestantes que irrumpieron en el Capitolio, al mostrarlo diciendo que iba a caminar con ellos para “luchar con todas sus fuerzas”.

Sin embargo, en su discurso del 6 de enero de 2021 en Washington, Trump dijo: “Vamos a caminar hacia el Capitolio y a animar a nuestros valientes senadores y congresistas”.

Según un memorando interno citado por el periódico británico The Telegraph, el documental habría hecho parecer que el presidente decía frases que nunca pronunció, al unir fragmentos de video.

Después de que se conociera el informe, el hijo del mandatario, Donald Trump Jr., lo compartió en X (antes Twitter) y escribió: “¡¡¡¡Los ‘reporteros’ de NOTICIAS FALSAS en el Reino Unido son tan deshonestos y están tan llenos de mi**da… como los de aquí en Estados Unidos!!!!”.

Las acusaciones llevaron a la secretaria de Prensa de Trump a calificar a la BBC como “noticias 100 % falsas” y una “máquina de propaganda”.

“Los contribuyentes británicos están siendo obligados a pagar por una máquina de propaganda izquierdista”, dijo la funcionaria de la Casa Blanca Karoline Leavitt en una entrevista reciente con The Telegraph.

Esta es una noticia en desarrollo y se actualizará.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.