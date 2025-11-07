Wendy’s cerrará cientos de restaurantes en EE.UU, anunció su CEO

Por Jordan Valinsky, CNN

Wendy’s cerrará cientos de locales en todo Estados Unidos como parte de su plan de reestructuración.

El CEO interino, Ken Cook, anunció este viernes que un “porcentaje de un solo dígito medio” de los aproximadamente 6.000 locales de Wendy’s en EE.UU. podría cerrar, lo que equivaldría a entre 200 y 350 restaurantes.

Las ubicaciones afectadas son aquellas que “constantemente tienen un bajo desempeño” y afectan el rendimiento general de la cadena, dijo Cook a los analistas. Los cierres comenzarán este año y continuarán hasta 2026.

“Estas acciones fortalecerán el sistema y permitirán a los franquiciados invertir más capital y recursos en sus restaurantes restantes”, dijo. “Se espera que el cierre de las unidades con bajo rendimiento aumente las ventas y la rentabilidad en las ubicaciones cercanas”.

No se anunció una lista específica de ubicaciones.

Esta serie de cierres se produce un año después de que Wendy’s anunciara el cierre de 140 locales, citando problemas similares de bajo desempeño.

Wendy’s podría necesitar un impulso después de reportar otro trimestre débil. Las ventas en tiendas comparables en EE.UU. disminuyeron un 4,7 %, mientras que sus rivales McDonald’s, Burger King y Shake Shack registraron ganancias positivas, ya que los clientes se inclinaron por sus ofertas y campañas de marketing.

A pesar de la caída, Cook reveló que están viendo resultados positivos con sus nuevos tenders de pollo recién lanzados, llamados “Tendys”. La demanda fue tan fuerte que algunos restaurantes se quedaron sin existencias incluso antes de que comenzara la publicidad.

“Esperamos continuar con ese impulso, y este es un primer paso alentador mientras buscamos restablecer nuestra posición de liderazgo en pollo”, dijo.

