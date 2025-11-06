Sin Messi ni Cristiano, estos son todos los nominados de la FIFA para los premios The Best 2025
Por Federico Leiva, CNN en Español
La FIFA anunció este jueves el listado de futbolistas y entrenadores nominados a los premios The Best, que reconocen a lo mejor del mundo del fútbol de la última temporada.
Esta es la lista completa de candidatos:
Ni el argentino Lionel Messi ni el portugués Cristiano Ronaldo están entre los once finalistas al mejor futbolista, en un listado que repite a los que fueron máximos candidatos al Balón de Oro de la revista France Football en septiembre: Ousmane Dembélé, Lamine Yamal y Kylian Mbappé.
- Ousmane Dembélé (Francia y Paris Saint-Germain)
- Achraf Hakimi (Marruecos y Paris Saint-Germain)
- Harry Kane (Inglaterra y FC Bayern Munich)
- Kylian Mbappe (Francia y Real Madrid)
- Nuno Mendes (Portugal y Paris Saint-Germain)
- Cole Palmer (Inglaterra y Chelsea)
- Pedri (España y Barcelona)
- Raphinha (Brasil y Barcelona)
- Mohamed Salah (Egipto y Liverpool)
- Vitinha (Portugal y Paris Saint-Germain)
- Lamine Yamal (España y Barcelona)
- Sandy Baltimor (Francia y Chelsea)
- Nathalie Bjorn (Suecia y Chelsea)
- Aitana Bonmati (España y Barcelona)
- Lucy Bronze (Inglaterra y Chelsea)
- Mariona Caldentey (España y Arsenal)
- Temwa Chawinga (Malawi y Kansas City Current)
- Diani Kadidiatou (Francia y Olympique Lyon)
- Melchie Dumornay (Haití y Olympique Lyon)
- Patri Guijarro (España y Barcelona)
- Lindsey Heaps (Estados Unidos y Olympique Lyon)
- Lauren James (Inglaterra y Chelsea)
- Chloe Kelly (Inglaterra y Manchester City/Arsenal)
- Ewa Pajor (Polonia y Barcelona)
- Claudia Pina (España y Barcelona)
- Alexia Putellas (España y Barcelona)
- Alessia Russo (Inglaterra y Arsenal)
- Leah Williamson (Inglaterra y Arsenal)
- Sonia Bompastor (Chelsea)
- Jonatan Giráldez (Washington Spirit/Olympique Lyon)
- Seb Hines (Orlando Pride)
- Renee Slegers (Arsenal)
- Sarina Wiegman (Inglaterra)
- Javier Aguirre (México)
- Mikel Arteta (Arsenal)
- Luis Enrique (Paris Saint-Germain)
- Hansi Flick (Barcelona)
- Enzo Maresca (Chelsea)
- Roberto Martinez (Portugal)
- Arne Slot (Liverpool)
- Ann-Katrin Berger (Alemania y Gotham FC)
- Cata Coll (España y Barcelona)
- Christiane Endler (Chile y Olympique Lyon)
- Hannah Hampton (Inglaterra y Chelsea)
- Anna Moorhouse (Inglaterra y Orlando Pride)
- Chiamaka Nnadozie (Nigeria y Paris FC/Brighton & Hove Albion)
- Phallon Tullis-Joyce (Estados Unidos y Manchester United)
- Alisson Becker (Brasil y Liverpool)
- Thibaut Courtois (Bélgica y Real Madrid)
- Gianluigi Donnarumma (Italia y Paris Saint-Germain/Manchester City)
- Emiliano Martínez (Argentina y Aston Villa)
- Manuel Neuer (Alemania y FC Bayern Munich)
- David Raya (España y Arsenal)
- Yann Sommer (Suiza e Inter de Milan)
- Wojciech Szczęsny (Polonia y Barcelona)
- Alejandro Ciganotto (Argentina)
- Manolo el del Bombo -póstumo- (España)
- Zakho fans (Iraq)
