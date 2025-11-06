La Corte Suprema avala restricciones de Trump a pasaportes para personas trans y no binarias

Por John Fritze y Devan Cole, CNN

La Corte Suprema permitió este jueves que el Gobierno de Trump exija que la designación de sexo en los pasaportes estadounidenses coincida con el sexo biológico del viajero, un golpe para los estadounidenses transgénero y no binarios que han argumentado que la política es inconstitucional.

La orden representó otra victoria para el presidente Donald Trump en la agenda de emergencia de la corte y otro revés para los derechos LGBTQ en un momento en que los jueces están considerando múltiples casos relacionados con leyes estatales dirigidas a estadounidenses trans.

“Mostrar el sexo de nacimiento de los titulares de pasaportes no ofende más los principios de igualdad de protección que mostrar su país de nacimiento; en ambos casos, el Gobierno simplemente da fe de un hecho histórico sin someter a nadie a un trato diferencial”, dijo la corte en una orden no firmada.

La jueza Ketanji Brown Jackson, nombrada en la Corte por el expresidente Joe Biden, redactó otro enérgico disentimiento, al que se unieron los otros dos liberales de la corte.

“Este tipo de evasión sin sentido del resultado equitativo obvio se ha convertido en un patrón desafortunado”, escribió Jackson.

“También lo ha sido mi propia negativa a mirar hacia otro lado cuando se descartan selectivamente principios básicos”, dijo. “Esta Corte una vez más ha allanado el camino para la imposición inmediata de daños sin justificación adecuada (o, en realidad, ninguna justificación)”.

Los pasaportes estadounidenses llevaron por primera vez marcadores de sexo en 1976, pero el Departamento de Estado en 1992 permitió a los ciudadanos elegir un marcador opuesto a su sexo asignado al nacer si presentaban cierta documentación médica. Luego, en 2021, el Gobierno del presidente Joe Biden permitió a las personas seleccionar marcadores de sexo “X” en sus pasaportes, una opción que es particularmente importante para personas estadounidenses intersexuales y no binarios.

Trump, quien hizo campaña en parte para revertir los avances logrados por los estadounidenses transgénero, rápidamente revirtió ambas políticas después de asumir el cargo a principios de este año. La nueva política requería que los pasaportes reflejaran el sexo asignado al nacer del solicitante y también eliminó la opción de seleccionar un marcador de sexo “X”.

Las demandas no tardaron en llegar, y a principios de este año, una jueza federal en Massachusetts bloqueó al Gobierno de hacer cumplir la política a nivel nacional al presentar una demanda colectiva. En su fallo, la jueza de distrito de EE.UU. Julia Kobick, designada por Biden, determinó que la política, en sí misma, clasificaba a los “solicitantes sobre la base del sexo” y, por lo tanto, merecía un mayor escrutinio judicial.

Un tribunal federal de apelaciones en Boston negó la solicitud del Gobierno para bloquear la orden del tribunal inferior. Aunque no fue central en su decisión, el tribunal dijo que el Gobierno no había logrado “involucrarse de manera significativa” con las afirmaciones del tribunal inferior de que la política podría contravenir la Cláusula de Igual Protección de la Constitución.

El Gobierno de Trump presentó rápidamente una apelación de emergencia ante la Corte Suprema, argumentando que la orden del tribunal inferior “no tiene base en la ley ni en la lógica”.

Citando la decisión de la Corte Suprema a principios de este año que confirmó una ley estatal que prohibía los bloqueadores de la pubertad y la terapia hormonal para menores trans, el Departamento de Justicia argumentó que una política no discrimina por razón de sexo si se aplica por igual a cada sexo.

“Una política no discrimina en función del sexo si se aplica por igual a cada sexo sin tratar peor a ningún miembro de un sexo en comparación con un miembro en situación similar del otro”, dijo el Gobierno a la Corte Suprema. “Y aquí, la política impugnada se aplica por igual, independientemente del sexo, definiendo el sexo para todos en términos de biología en lugar de autoidentificación”.

El Gobierno también argumentó que los tribunales no pueden revisar políticas presidenciales que puedan contravenir la Ley de Procedimiento Administrativo, una ley que establece los pasos que las agencias federales deben seguir para adoptar o cambiar regulaciones federales.

Quienes inicialmente demandaron por la política dijeron que representaba un riesgo de “identificación errónea, acoso o violencia” para los estadounidenses que viajan al extranjero.

Es la segunda vez que la Corte Suprema conservadora permite que se mantenga una política del Gobierno de Trump dirigida a personas trans. En mayo, una Corte dividida permitió al Gobierno comenzar a hacer cumplir de inmediato una prohibición a los miembros transgénero en las Fuerzas Armadas. Ninguna de las decisiones es la última palabra sobre los casos legales en cuestión, solo una determinación a Corto plazo sobre lo que sucederá mientras esos casos continúan su curso.

La Corte Suprema tardó más de un mes en considerar la apelación de emergencia de Trump en el tema de los pasaportes, el período más largo en cualquier caso de emergencia de la segunda administración de Trump que no estaba programado para argumentos. En comparación, la Corte tardó menos de dos semanas en permitir que el presidente hiciera cumplir su prohibición a los estadounidenses transgénero que sirven en las Fuerzas Armadas.

