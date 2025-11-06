El Senado rechaza intento de bloquear una acción militar estadounidense no autorizada contra Venezuela

Por Veronica Stracualursi, CNN

El Senado rechazó este jueves una resolución bipartidista que buscaba impedir que el Gobierno de Trump tomara acción militar contra Venezuela sin la aprobación del Congreso.

La resolución, liderada por los senadores demócratas Tim Kaine, Adam Schiff y el republicano Rand Paul, no prosperó, con una votación de 49 a 51. La senadora republicana Lisa Murkowski se unió a Paul y a los demócratas para votar a favor de la resolución.

El presidente Donald Trump confirmó el mes pasado que autorizó a la CIA a operar dentro de Venezuela para frenar los flujos ilegales de migrantes y drogas desde la nación sudamericana. El Gobierno de Trump también ha realizado ataques militares contra supuestas embarcaciones utilizadas para el tráfico de drogas en aguas internacionales frente a la costa de Venezuela. Además, el Gobierno ha estado acumulando de manera constante soldados y recursos militares en el Caribe.

En declaraciones a los periodistas antes de la votación, Schiff afirmó este jueves que el aumento de la presencia militar estadounidense en la región “tiene mucho más que ver con un posible cambio de régimen” que con intentar detener pequeñas embarcaciones presuntamente dedicadas al contrabando de drogas.

“Y si esa es la dirección hacia la que se dirige el Gobierno, si eso es lo que estamos arriesgando junto con una guerra, entonces el Congreso debe ser escuchado. Esta resolución le da al Congreso el poder de decir: si cree que se requiere un cambio de régimen, entonces debe acudir al Congreso y decirlo”, argumentó.

CNN ha informado que funcionarios del Gobierno de Trump dijeron el miércoles a los legisladores que Estados Unidos no está planeando actualmente lanzar ataques dentro de Venezuela y que no tiene una justificación legal que respalde ataques contra objetivos terrestres en este momento.

Kaine sugirió que podría elaborarse otra resolución sobre poderes de guerra relacionada con Nigeria después de que Trump ordenara al Pentágono que se preparara para una posible acción militar en ese país. “Bien podríamos considerarlo una vez que terminemos con esta votación”, dijo Kaine este jueves a los periodistas.

El Senado ya ha rechazado resoluciones destinadas a obligar a Trump a buscar la aprobación del Congreso para ataques contra presuntos barcos de tráfico de drogas en el Caribe y, por separado, ataques contra Irán.

