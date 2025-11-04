Un vistazo a las ideas políticas de Zohran Mamdani

Por Gloria Pazmino, CNN

Zohran Mamdani, el candidato demócrata y favorito en la carrera por la alcaldía de la ciudad de Nueva York, tiene múltiples propuestas que han generado un interés significativo durante una campaña en la que buscó que la ciudad sea más asequible.

Sus propuestas incluyen un plan para crear el primer programa de cuidado infantil universal de la ciudad de Nueva York, medidas para que los autobuses urbanos sean gratuitos y el congelamiento del alquiler para un millón de inquilinos con alquiler estable.

También ha propuesto un impuesto a los residentes más ricos y un aumento en la tasa de impuestos corporativos de la ciudad para financiar sus ideas políticas, calificadas como “poco realistas” por sus críticos.

Como alcalde, Mamdani necesitaría que la legislatura estatal y la gobernadora aprobaran un aumento de impuestos. La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, quien apoyó a Mamdani, ha dicho que no autorizará un aumento de impuestos a los más ricos, argumentando que no quiere que los líderes empresariales abandonen el estado.

Aquí hay más sobre algunas de las ideas políticas de Mamdani, que han provocado tanto interés como escepticismo.

El costo del cuidado infantil está en un nivel de crisis en la ciudad de Nueva York, que es una de las ciudades más caras del mundo.

La propuesta de Mamdani implementaría cuidado infantil gratuito para todos los niños de la ciudad de Nueva York desde las seis semanas hasta los cinco años de edad y ampliaría los programas preexistentes de pre-K y 3-K lanzados durante la administración de Bill de Blasio. Mamdani quiere financiar su propuesta mediante impuestos a las personas con altos ingresos y a las corporaciones.

Críticos como el candidato republicano a la alcaldía, Curtis Sliwa, dicen que no habría suficiente financiación para hacerlo.

Mamdani hizo de los autobuses el eje central de su campaña, proponiendo expandir un programa piloto de la era de la pandemia de covid-19 y eliminar las tarifas en todos los autobuses de la ciudad.

Mamdani ha propuesto expandir los carriles exclusivos para autobuses para acelerar su frecuencia. La propuesta de autobuses gratuitos se financiaría aumentando la tasa de impuestos corporativos del estado, así como los impuestos sobre la renta de los neoyorquinos que ganan más de US$ 1 millón al año.

El exgobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, quien se postula en la carrera como candidato independiente, ha criticado la propuesta como “beneficios innecesarios para los neoyorquinos adinerados que toman el autobús y pueden pagar la tarifa”.

Cuomo ha propuesto que el metro y los autobuses sean gratuitos para los neoyorquinos de más bajos ingresos.

Mamdani también quiere crear cinco supermercados subsidiados por el Gobierno, uno en cada distrito de la ciudad de Nueva York. Esta es una de sus ideas más controvertidas y los críticos comparan su plan con el racionamiento de alimentos del Gobierno en la era soviética.

Mamdani, quien se refiere a su plan como una “opción pública para productos agrícolas”, ha dicho que las tiendas gubernamentales abordarían el aumento de los precios de los alimentos utilizando terrenos de la ciudad para las tiendas, comprando alimentos a precios mayoristas y no cobrando impuestos sobre la propiedad a los propietarios.

Aquí hay un vistazo a los otros candidatos que compiten para convertirse en alcalde de la ciudad de Nueva York.

