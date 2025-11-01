Skip to Content
CNN - Spanish

Los Dodgers de Los Ángeles ganan la Serie Mundial tras dramática victoria en el Juego 7

By
Published 10:27 PM

Por CNN

Los Dodgers de Los Ángeles vencieron 5-4 a los Blue Jays de Toronto en el estadio Rogers Center de Toronto este domingo, para ganar la Serie Mundial en un dramático Juego 7 que se extendió a 11 entradas.

Los Angeles Dodgers lograron una de las remontadas más increíbles en la historia de la Serie Mundial para ganar la Serie Mundial 2025.

Perdiendo 4-3 en la novena entrada, un jonrón del venezolano Miguel Rojas empató el juego y llevó el partido a entradas extra. Un jonrón de Will Smith en la parte alta de la undécima entrada dio la ventaja definitiva.

Es la primera vez en 25 años que un equipo gana títulos consecutivos de la Serie Mundial.

The-CNN-Wire
™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Article Topic Follows: CNN - Spanish

Jump to comments ↓

CNN Newssource

Related Articles

BE PART OF THE CONVERSATION

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.