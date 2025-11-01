¿Cómo es la gran finca Sandringham, el nuevo hogar de Andrés tras ser despojado de sus títulos?

Por Lauren Said-Moorhouse, CNN

La rápida caída en desgracia del ahora expríncipe Andrés, que culminó con su humillante exilio por parte del rey Carlos III a la finca de Sandringham, ha sido nada menos que asombrosa.

Sus títulos y honores están en proceso de ser despojados formalmente —de ahora en adelante será conocido como Andrés Mountbatten Windsor— y se le ha notificado que debe entregar su contrato de arrendamiento de 75 años de Royal Lodge, la enorme mansión en la que ha vivido durante más de dos décadas.

Aún no se sabe con exactitud cuándo Andrés dejará Windsor, al oeste de Londres, la capital británica, para trasladarse a la residencia real en la zona rural de Norfolk.

Esto es lo que sabemos sobre la extensa finca que pronto será el hogar de Andrés.

Andrés aceptó mudarse de la residencia real de 30 habitaciones que ha compartido con su exesposa Sarah Ferguson dentro de los terrenos de Windsor Great Park y trasladarse a un nuevo hogar en Sandringham. La finca era una de las favoritas de la difunta reina Isabel II y ahora se dice que es el lugar de retiro preferido para el hermano mayor de Andrés, el rey Carlos, y la reina Camila.

El Palacio de Buckingham desea que Andrés se mude a la finca campestre, a unos 160 kilómetros al norte de Londres, tan pronto como sea posible. Pero no ocurrirá de inmediato, dijo una fuente real a CNN el viernes. Esto se debe a que dar aviso, entregar el contrato de arrendamiento y otras formalidades relacionadas con la mudanza –similar a la compra de una casa– podrían hacer que sea un proceso prolongado.

Sandringham fue adquirida en 1862 por la reina Victoria para su hijo mayor y heredero Alberto, luego Eduardo VII, quien acababa de cumplir 21 años. Ha sido el hogar privado de cinco generaciones de monarcas británicos y es donde la familia real tradicionalmente se reúne para celebrar la Navidad cada año.

Sandringham es quizás la casa señorial más famosa de Norfolk, en la costa este de Inglaterra. La enorme finca se extiende por unas 8.000 hectáreas, con 242 hectáreas de parque real y unas 150 propiedades.

Desde su adquisición, cada monarca ha contribuido a su desarrollo a lo largo de los años. La casa principal se completó en 1870, y se añadió un salón de baile 13 años después. El alojamiento para invitados y personal llegó en la década de 1890. Se sometió a una gran remodelación en 1975, cuando se demolieron más de 100 habitaciones en el ala de servicio “para eliminar la podredumbre seca, ahorrar en costos de calefacción y acercar las cocinas al comedor,” según el sitio web de Sandringham.

La casa también fue el escenario del primer mensaje navideño televisado de la reina Isabel II en 1957.

Dentro de los terrenos se encuentra la iglesia de Santa María Magdalena, que se utiliza como lugar de culto por los Windsor cuando residen allí. Se convirtió en tradición ver a la familia caminar hacia ella cada mañana de Navidad, saludando a los simpatizantes en el camino.

La finca también incluye una granja orgánica, aserradero, propiedades residenciales y comerciales, parroquias y comunidades locales.

El rey Jorge V describió Sandringham como “el lugar que amo más que cualquier otro en el mundo”, mientras que su hijo y padre de Isabel II, Jorge VI, escribió una vez: “Siempre he sido feliz aquí y amo este lugar”.

Los jardines de la propiedad fueron la primera parte de la finca en abrirse al público en 1908 por Eduardo VII. Posteriormente, Isabel II abrió la casa principal al público en 1977 para coincidir con su año del jubileo de plata.

Su esposo Felipe asumió la responsabilidad de la gestión de la finca cuando Isabel accedió al trono en 1952. La conservación fue el centro de su enfoque para asegurar que se mantuviera para las futuras generaciones.

Ningún miembro de la familia vive actualmente de forma permanente en Sandringham House, pero el rey Carlos visita con frecuencia la gran propiedad. Dentro de sus vastos terrenos hay varias propiedades donde el monarca podría alojar a su hermano.

York Cottage, anteriormente conocida como Bachelor’s Cottage, fue entregada al entonces duque y duquesa de York –los futuros Jorge V y la reina María –como regalo de bodas en 1893 por Eduardo VII. En los últimos años, se ha utilizado como alojamiento para vacacionistas, así como para el personal de la finca, y también ha servido como oficina de la finca de Sandringham, según el Times de Londres. También se consideró como posible residencia para el príncipe Harry y Meghan, duquesa de Sussex, antes de que dejaran de ser miembros activos de la realeza.

Gardens House es otra opción viable. Anteriormente fue la residencia del jardinero principal de la finca. La propiedad de cuatro dormitorios y tres baños se utiliza actualmente como alquiler vacacional. “Esta luminosa y aireada propiedad eduardiana de ladrillo rojo puede alojar hasta ocho huéspedes, con cada habitación amueblada cuidadosamente con una mezcla de piezas rústicas, comodidades modernas e impresiones botánicas”, se lee en el sitio web de Sandringham.

The Folly también está disponible en la finca. Se ofrece a viajeros que buscan la oportunidad de “experimentar el sereno esplendor” de Sandringham. La estructura original data de 1800 y, a lo largo de los años, ha servido como pabellón de caza y como espacio para que las damas disfruten del té de la tarde. Puede alojar a seis huéspedes en sus tres dormitorios y cuenta con un balcón envolvente con una escalera que conduce a una torre que “ofrece vistas panorámicas de la finca”, según su anuncio.

Park House es otra opción en la finca, pero necesita reformas. Fue donde Diana, la exprincesa de Gales, nació y pasó gran parte de su infancia. A principios de los años 80, se ofreció a la organización benéfica Leonard Cheshire, que la transformó en un hotel para personas con discapacidad. Había planes para renovarla en 2019, pero se suspendieron debido a la pandemia de coronavirus.

Wood Farm es una casa de campo en la finca que tiene fuertes lazos con los padres de Andrés. Es donde su padre, el príncipe Felipe, se instaló después de retirarse de la vida pública en 2017, a los 95 años. Sin embargo, no se cree que sea donde Andrés terminará residiendo.

Otra opción, aunque parece sumamente improbable, es Anmer Hall﻿, que fue entregada al príncipe William y Catherine, princesa de Gales, por la difunta reina cuando se casaron en 2013. La pareja, junto con sus tres hijos, no vive allí de forma permanente, pero se cree que pasan tiempo durante las vacaciones escolares en la propiedad georgiana de diez dormitorios.

Andrés está perdiendo sus títulos y estilos reales, así como su residencia en Windsor, tras semanas de creciente escrutinio por su amistad con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein.

La indignación pública se intensificó tras la publicación, en octubre, de las memorias póstumas de Virginia Giuffre, en las que reiteró sus afirmaciones de haber mantenido relaciones sexuales con Andrés en tres ocasiones distintas durante su adolescencia, mientras era víctima de trata por parte de Epstein.

Andrés siempre ha negado las acusaciones en su contra. Pero se entiende que el rey tomó medidas después de que los recientes acontecimientos provocaran una nueva ola de indignación y amenazaran con manchar aún más la reputación de la monarquía.

Su decisión de esencialmente desterrar a su hermano caído en desgracia a Sandringham se produjo tras consultar a expertos legales y constitucionales, así como a su familia extensa y al Gobierno.

Downing Street dijo el viernes que apoyaba las acciones del rey para retirar los títulos y honores de Andrés. “Nuestros corazones están con la familia de Virginia Giuffre y todas las víctimas que sufrieron los crímenes despreciables de Jeffrey Epstein en todo esto. Nunca debemos olvidar eso”, dijo un portavoz.

La Casa de Sandringham y su extensa finca circundante han sido heredadas de generación en generación y son propiedad privada del soberano.

En comparación, la residencia actual de Andrés en Windsor forma parte del Patrimonio de la Corona, que administra las tierras y propiedades de la familia real en nombre del Estado británico.

Se entiende que el miembro caído en desgracia de la realeza se mudará a una propiedad no revelada, con la reubicación financiada de manera privada por el rey Carlos, quien también hará provisiones financieras para su hermano.

Su exesposa, Sarah Ferguson, también se mudará de Royal Lodge, pero se encargará de su propia vivienda y no se espera que se una a Andrés en Sandringham.

Los dos corgis galeses de Pembroke, Muick y Sandy, que una vez pertenecieron a la reina Isabel II, permanecerán bajo el cuidado de la familia de Andrés, confirmó el Palacio de Buckingham a la agencia de noticias británica PA Media el viernes. Sin embargo, el palacio no especificó si los perros se quedarían con Ferguson, irían a Norfolk con Andrés o serían entregados a sus hijas, las princesas Beatriz y Eugenia.

Lauren Kent, de CNN, contribuyó a este reportaje.