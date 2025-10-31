Skip to Content
Trump niega haber tomado una decisión sobre si atacará o no Venezuela

Por Samantha Waldenberg, CNN

El presidente Donald Trump afirmó este viernes que no es cierto que haya decidido atacar Venezuela.

“No, no es cierto”, declaró el presidente a los periodistas a bordo del Air Force One al ser consultado sobre si estaba considerando atacar Venezuela y si ya había tomado una decisión al respecto.

CNN informó previamente que el presidente está considerando planes para atacar instalaciones de cocaína y rutas de narcotráfico dentro de Venezuela, aunque aún no ha decidido si los llevará a cabo, según tres funcionarios estadounidenses.

Esta es una historia en desarrollo y será actualizada.

