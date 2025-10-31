Rescatan barco con 28 menores de edad en Sinaloa. Sheinbaum dice que investigan si se trata de explotación laboral infantil

Por Anabella González, CNN en Español

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa reportó el jueves un rescate de 28 menores en altamar. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó este viernes que detuvieron al adulto que los acompañaba y que investigan los hechos para determinar “si hay un modelo de explotación laboral infantil”.

En un operativo llevado a cabo el jueves, la Secretaría de Marina de México (Semar) “auxilió” a los adolescentes —de entre 14 y 18 años de edad— que se encontraban en una embarcación, según informaron las autoridades en un comunicado.

Los menores de edad son originarios del estado de Chiapas, dijo la Secretaría de Marina.

En un comunicado posterior, las autoridades especificaron que los 25 menores que entrevistó el Ministerio Público “de manera coincidente manifestaron que viajaron de forma voluntaria con destino a Baja California Sur para realizar trabajos agrícolas, y que ya habían laborado en el municipio de Comondú”.

La Marina señala que personal de la Unidad Naval de Protección Portuaria detectó “una situación atípica” en el arribo de las personas, lo que “derivó en la necesidad de brindarles apoyo”.

Los adolescentes fueron trasladados al Puerto de Topolobampo donde recibieron atención médica, alimentos e hidratación, y todos se encontraban “en buen estado de salud”, agrega la información oficial. También informaron que todos mantuvieron comunicación constante con sus familias.

“Lo que dicen es que iban a trabajar, pero no son mayores de edad, y se está haciendo la investigación”, explicó la presidenta de México este viernes en su conferencia de prensa matutina.

Sheinbaum confirmó la detención del adulto que los acompañaba y dijo que las autoridades buscan esclarecer “exactamente a dónde iban a ir a trabajar y si hay un modelo de explotación infantil relacionada con lo laboral”.

En relación a la investigación, la mandataria de México desestimó que haya elementos que vinculen los hechos con el crimen organizado. Sí aclaró que es necesario investigar lo sucedido por tratarse de menores de edad y por la posibilidad de que en el esquema en el que trabajaban hubiesen “delitos mayores”, aunque no especificó cuáles.

Las posibles implicaciones del dueño del barco también están bajo investigación, detalló Sheinbaum.

