‘Infierno en la Tierra’: devastada por el huracán Melissa, esta vibrante ciudad jamaicana ahora necesita ayuda

Antes descrita como un paraíso tropical, la ciudad costera de Black River, Jamaica, ahora es comparada con “un infierno en la Tierra” tras el paso del huracán Melissa.

Muchas de las coloridas casas, edificios históricos y la vegetación han quedado reducidos a escombros que cubren el suelo lodoso.

“No tenemos dónde quedarnos”, dijo Britney Samms, residente del distrito Vineyard de Black River, a CNN.

Black River fue una de las comunidades más afectadas en Jamaica. Una marejada de hasta 5 metros inundó partes de la localidad cuando el huracán avanzó por la zona. Al menos dos personas murieron aquí; sus cuerpos fueron hallados flotando en el agua después del ciclón, informó el superintendente de policía de St. Elizabeth, Coleridge Minto.

Cientos de sobrevivientes caminan por las calles en estado de shock, tratando de asimilar la situación.

Muchos han perdido sus viviendas y se preguntan dónde podrán refugiarse.

“Vivimos en una casa de madera. Todo se perdió: roperos, estufa, todo”, relató Samms, sentada junto a otros residentes al lado de carritos de supermercado con sus pertenencias restantes.

“Era una ciudad tranquila y apacible”, dijo un hombre de una localidad cercana tras observar los daños. “Ahora es un infierno en la Tierra”, afirmó.

Las calles angostas están llenas de láminas de metal, bloques de concreto y desechos arrastrados por el agua.

Se escuchan gritos de angustia mientras los habitantes buscan a sus seres queridos o evalúan los daños.

El calor y la humedad dificultan aún más las labores de recuperación. Hay un campamento improvisado de personas que resistieron el huracán, pero nada quedó en pie.

El alcalde Richard Solomon calificó la situación como devastadora. “Catastrófico es un término suave para lo que estamos viendo aquí”, señaló.

Solomon agregó que el ciclón destruyó los suministros de ayuda y dejó inoperativos los vehículos de emergencia por daños causados por el agua, lo que retrasó la entrega de asistencia.

Decenas de residentes vaciaron los estantes de un supermercado dañado, llevándose alimentos y agua.

“No es saqueo”, dijo un residente a CNN. “Es cuestión de sobrevivir”. Explicó que la policía estaba en el lugar, no para impedirlo, sino para ayudar.

La llegada de ayuda externa ha sido difícil, ya que muchas carreteras siguen bloqueadas por escombros, árboles caídos e inundaciones.

Equipos de emergencia y fuerzas de defensa están llegando poco a poco para brindar apoyo. Sin embargo, los habitantes consideran que la ayuda no llega lo suficientemente rápido.

“Necesito refugio, comida y ropa para mis hijos”, dijo una mujer identificada como Anyaleepy. “Y no solo para mí, sino para todos los que puedan ayudarnos. Jamaica necesita ayuda. Nos estamos quedando sin recursos”.

