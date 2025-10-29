Trump y Xi Jinping se preparan para una cumbre decisiva: estos son los temas que marcarán el encuentro

Por John Liu, Jhasua Razo y Alberto Mier, CNN

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder chino Xi Jinping están listos para mantener una cumbre decisiva en Corea del Sur este jueves, mientras las dos mayores economías del mundo intentan resolver un prolongado conflicto comercial que ha sacudido la economía global.

Las tensiones se han reavivado en las últimas semanas debido a la expansión de los controles de exportación de Washington y al endurecimiento por parte de China de las restricciones a las exportaciones de tierras raras. Esta escalada de medidas recíprocas llevó a Trump a prometer nuevos aranceles del 100 % sobre los productos chinos a partir del 1 de noviembre.

Sin embargo, Estados Unidos y China mostraron avances aparentes durante el fin de semana tras la última ronda de negociaciones comerciales en Malasia. El marco del acuerdo comercial sentó las bases para un encuentro entre Trump y Xi al margen de la cumbre de directores ejecutivos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés) en Corea del Sur. Será la primera reunión presencial entre ambos líderes desde que el presidente de EE.UU. regresó a la Casa Blanca en enero. La última vez que se reunieron fue en 2019, durante la cumbre del G20 en Osaka, Japón.

Mucho está en juego. Se acerca la fecha límite del 10 de noviembre para alcanzar una tregua comercial o, de lo contrario, los aranceles volverán a aumentar. Lo que al principio parecía una guerra contra el flujo de fentanilo se ha convertido ahora en un enfrentamiento mucho más amplio, que abarca desde las tierras raras y las exportaciones de soja estadounidense hasta los controles tecnológicos y los vínculos energéticos de China con Rusia.

Estos son los temas que probablemente dominarán la agenda:

