Informe de la ONU acusa a Rusia de crímenes de guerra con drones y desplazamiento forzoso de civiles

Un nuevo informe de las Naciones Unidas acusa a Rusia de cometer crímenes de lesa humanidad al atacar a civiles e infraestructura civil con drones, así como de cometer crímenes de guerra mediante el traslado forzoso de personas.

Los ataques con drones contra civiles en zonas a lo largo de la línea del frente de la guerra de Rusia con Ucrania constituyen el crimen de lesa humanidad de homicidio, según el informe. Rusia también cometió crímenes de guerra al atacar intencionalmente a civiles y objetivos civiles, de acuerdo con el informe de la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Ucrania de la ONU.

Más de 200 civiles han muerto en las regiones del sur de Ucrania de Dnipropetrovsk, Jersón y Mykolaiv desde julio de 2024, según el informe, que cita a autoridades locales. Más de 2.000 civiles resultaron heridos en estas áreas en el mismo período, señala.

A lo largo de la guerra, Rusia ha negado repetidamente las acusaciones de atacar a civiles. CNN se ha puesto en contacto con el Ministerio de Defensa ruso para obtener comentarios sobre el reciente informe de la ONU.

Los ataques con drones investigados por la comisión apuntaron regularmente a viviendas civiles e infraestructura como hospitales, puntos de distribución humanitaria, instalaciones eléctricas y una escuela, según el informe de la ONU. Estos ataques fueron “intencionales y parte de una política coordinada para expulsar a los civiles de esos territorios”, concluyó la comisión.

Los ataques han “sembrado terror entre la población y han hecho la vida civil insoportable”, concluye el informe. Las personas han huido de las áreas donde los ataques han sido más frecuentes, dejando algunos lugares “casi completamente vacíos”.

En algunos casos, solo personas con movilidad reducida, ancianos, cuidadores y quienes no tienen medios para irse se han quedado, según el informe.

La comisión no acusó a individuos específicos de responsabilidad por los crímenes documentados, sino que los atribuyó de manera general a las “fuerzas armadas rusas” o a las “autoridades rusas”.

CNN ha informado sobre innumerables ataques con drones contra civiles en Ucrania desde la invasión rusa de 2022.

Durante el último mes, las regiones del norte de Ucrania de Chernihiv y Sumy han estado frecuentemente bajo ataque, dejando a muchas personas sin electricidad a medida que bajan las temperaturas.

En agosto, una ola de ataques aéreos dañó un puente clave entre la isla Korabel de Jersón y la ciudad principal, lo que generó un esfuerzo generalizado para evacuar a los aproximadamente 1.800 civiles ucranianos que aún vivían allí.

Natalya, una residente de Antonivka en Jersón que pidió ser identificada solo por su nombre por razones de seguridad, dijo a CNN en octubre pasado que era imposible salir de su casa debido a los ataques con drones en su barrio. “Es como un safari contra nosotros”, dijo sobre los ataques con drones.

Quienes fueron entrevistados en el informe de la ONU describieron haber sido vigilados, seguidos e incluso perseguidos por drones mientras realizaban sus actividades cotidianas.

“Las víctimas y los testigos afirmaron que, en el momento en que los drones impactaron sus casas, estaban realizando actividades ordinarias como pasar tiempo en sus patios, jardinería, cuidar a sus animales, sacar la basura o estacionar sus vehículos”, dice el informe.

Rusia también cometió crímenes de guerra al deportar ilegalmente a civiles de áreas de Ucrania que ha ocupado, incluyendo el oblast de Zaporiyia en el sureste del país, según la comisión de investigación.

A menudo, estas deportaciones se ejecutaron con muy poco o ningún aviso, sin dar a las personas la oportunidad de empacar o hablar con sus familias antes de ser transportadas por la fuerza, señala el informe.

En 2022 y 2023, varios adultos civiles fueron trasladados por la fuerza fuera de las zonas ocupadas por Rusia en Zaporiyia hacia territorios bajo control ucraniano, según el informe.

Acusados de “no cooperar, realizar actividades consideradas desestabilizadoras o tener una postura proucraniana”, se les obligó a caminar entre 10 y 15 kilómetros fuera del territorio controlado por Rusia a través de una “zona operativa con minas terrestres y trincheras”, “mientras escuchaban disparos y bombardeos cerca”, según el informe. Algunos civiles desaparecieron tras las deportaciones, señala el documento.

Antes de que las personas fueran transferidas o deportadas por la fuerza, hubo “arrestos, detenciones, diversas formas de violencia –a veces incluyendo tortura–, registros (y) confiscación de documentos y bienes”, concluyó la comisión.

Moscú ha sido acusada desde hace tiempo de transferir por la fuerza a niños ucranianos de zonas de Ucrania ocupadas por Rusia. Estas transferencias han sido en su mayoría hacia Rusia.

En marzo de 2023, la Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto contra el presidente de Rusia Vladimir Putin y la funcionaria rusa Maria Lvova-Belova por presuntamente dirigir la transferencia forzada de niños ucranianos a Rusia, lo cual constituye un crimen de guerra. En ese momento, el Kremlin calificó la acción de la CPI como “escandalosa e inaceptable”, afirmando que Rusia no reconoce la jurisdicción del tribunal.

