El Gobierno de Trump planea cambios en ICE en medio de frustraciones por el bajo número de arrestos migratorios

El Gobierno de Trump está planeando otro cambio en el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en medio de frustraciones por el bajo número de arrestos migratorios, según cuatro fuentes familiarizadas con las discusiones.

La Casa Blanca fijó una meta ambiciosa de 3.000 arrestos diarios a principios de este año—una cifra alta para una agencia que históricamente ha estado limitada en recursos y personal. Y a pesar de haber incrementado los arrestos, ICE en gran medida no ha alcanzado esa meta.

Eso ha alimentado tensiones entre la Casa Blanca e ICE. Según las fuentes, se están haciendo planes para reasignar al menos a una docena de directores de oficinas de ICE en todo el país que altos funcionarios consideran que no están rindiendo lo suficiente. ICE tiene 25 oficinas de campo.

“Aunque no tenemos cambios de personal para anunciar en este momento, el Gobierno de Trump sigue enfocado en obtener resultados y en remover a extranjeros ilegales criminales y violentos de este país”, dijo la portavoz de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, en un comunicado.

Desde que recibió la orden de deportaciones masivas tras la toma de posesión del presidente Donald Trump en enero, ICE ha recibido críticas de personas dentro de la administración que piensan que no están haciendo lo suficiente, de legisladores y defensores que piensan que están haciendo demasiado, y de un público indignado que en algunos casos está tomando medidas drásticas para impedir la aplicación de las leyes migratorias.

Para reforzar los arrestos migratorios, el Departamento de Seguridad Nacional recurrió a agentes de la Patrulla Fronteriza de EE.UU. para que se desplegaran por todo el país. Han estado involucrados en enfrentamientos de alto perfil con manifestantes y en el centro de algunas de las acciones de aplicación de la ley más controvertidas y agresivas de la administración.

Parte de las discusiones han involucrado reemplazar a los jefes de ciertas oficinas de campo de ICE con funcionarios de la Patrulla Fronteriza, dijeron las fuentes, subrayando que los planes aún no se han finalizado.

Al frente de la ofensiva migratoria en ciudades gobernadas por demócratas está Gregory Bovino, quien ostenta el título de jefe de patrulla del sector El Centro y ha liderado la ofensiva de la administración en ciudades; ahora, en Chicago.

Los líderes del Departamento de Seguridad Nacional y la Casa Blanca han elogiado públicamente y en privado el trabajo de Bovino y de la Patrulla Fronteriza. Hay más de 1.500 agentes de la Patrulla Fronteriza ayudando a ICE con la aplicación de las leyes migratorias en el interior de EE.UU.

Pero aunque tanto ICE como CBP dependen del Departamento de Seguridad Nacional y están involucrados en la aplicación de las leyes migratorias, también cumplen funciones diferentes, lo que genera preocupación sobre la posibilidad de reemplazar a algunos líderes de ICE por funcionarios de la Patrulla Fronteriza.

