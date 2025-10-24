Letitia James, fiscal general de Nueva York, se declara inocente en el caso de fraude hipotecario

Por Devan Cole, Lauren del Valle y Kara Scannell, CNN

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, se declaró inocente este viernes durante su comparecencia ante el tribunal federal de Norfolk, Virginia, de los cargos de fraude bancario y falsa declaración a una institución financiera que enfrenta.

“Señor juez, inocente de ambos cargos”, declaró James al juez.

Tras su declaración, la audiencia se dio por terminada y la fiscal general de Nueva York fue puesta en libertad bajo palabra.

El abogado de James dijo que espera presentar una moción para que se desestime el caso, basándose en las acusaciones de que el Departamento de Justicia está llevando a cabo un proceso vengativo y selectivo.

El juez indicó que deberá presentarla antes del 7 de noviembre y que el Departamento de Justicia debe responder antes del 21 de noviembre, con una respuesta adicional de James antes del 28 de noviembre. La audiencia sobre la moción se llevará a cabo el 5 de diciembre.

El juicio, por su parte, fue programado para el 26 de enero. El juez dijo que podría durar cinco días y no creía que el caso fuera tan complejo como para requerir más tiempo.

El Departamento de Justicia indicó que podría llamar a declarar de ocho a diez testigos.

Tras su comparecencia ante el tribunal federal, James afirmó que “no se dejará disuadir” por el proceso.

“Hoy no hay miedo, no hay miedo”, declaró James a periodistas frente al tribunal federal de Norfolk mientras los manifestantes coreaban junto a ella.

Condenó el caso que enfrenta, afirmando que el sistema judicial se está utilizando como una “herramienta de venganza” y un “arma contra quienes simplemente hicieron su trabajo y defendieron el estado de derecho”.

“No me distraeré. Haré mi trabajo todos los días… hay trabajo que hacer para defender el estado de derecho”.

Letitia James fue acusada formalmente a principios de este mes, en el segundo gran logro en la agresiva campaña de presión de la Casa Blanca para enjuiciar a los adversarios políticos del presidente Donald Trump.

La acusación formal de cinco páginas señala a James de hacer declaraciones falsas en una solicitud de préstamo para recibir condiciones favorables.

La investigación formal del Departamento de Justicia sobre James comenzó a principios de este año después de que el presidente la definiera como una “corrupta chiflada”, y alcanzó su punto álgido en septiembre cuando Trump pidió públicamente a la secretaria de Justicia, Pam Bondi, que la procesara, al decir que ella y otros, como el senador demócrata de California Adam Schiff, son “culpables como el demonio”.

La presión de Trump para que se llevara adelante este caso ha generado preocupación entre los críticos, ya que el Departamento de Justicia está cada vez más bajo el control personal del presidente, quien desafía energéticamente a los fiscales a que se centren en sus oponentes mientras rechazan casos que podrían no alinearse con sus intereses.

