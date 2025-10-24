EE.UU. reporta ataque contra supuesto barco del Tren de Aragua en el Caribe: hay seis muertos

Por Michael Williams, CNN

El secretario de Defensa Pete Hegseth declaró en la mañana de este viernes que EE.UU. llevó a cabo un ataque nocturno contra un barco que, según él, operaba una banda criminal que contrabandeaba narcóticos en el Caribe.

El ataque, que según Hegseth mató a seis personas, eleva el número total conocido de barcos atacados a 10 y el número de personas muertas a 43 desde que Estados Unidos comenzó su campaña el mes pasado.

Los ataques, que se han llevado a cabo sin procedimientos judiciales ni una declaración de guerra del Congreso, han suscitado dudas sobre los límites del poder presidencial y han sido duramente criticados por los gobiernos de Colombia y Venezuela —de donde parecen provenir muchos de los barcos atacados—, así como por las familias de los fallecidos, algunas de las cuales negaron su participación en operaciones de narcotráfico.

Hegseth declaró en su mensaje en X que la última embarcación atacada era operada por el Tren de Aragua, una banda criminal que el presidente Donald Trump designó como organización terrorista extranjera al comienzo de su segundo mandato.

El Tren de Aragua ya había sido blanco de ataques navales estadounidenses anteriores.

“Nuestra inteligencia sabía que la embarcación estaba involucrada en el tráfico ilícito de narcóticos, transitaba por una ruta conocida de narcotráfico y transportaba narcóticos”, declaró el secretario de Defensa en su mensaje en X.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.