Lionel Messi renueva con el Inter Miami

Lionel Messi continuará su aventura en la Major League Soccer (MLS) por otros tres años. El Inter Miami anunció la renovación del astro argentino hasta 2028, pero no develó detalles del acuerdo

El Inter compartió en un comunicado declaraciones de Messi sobre su estadía en el equipo al que llegó en 2023 y del que desde entonces se ha convertido en un gran protagonista.

Con el anuncio de la renovación de Messi, el Inter también aprovechó la oportunidad para promover la inauguración de su estadio el próximo año, teniendo al argentino como gran protagonista.

El Miami Freedom Park será la nueva casa del Inter Miami y el equipo espera inaugurarlo con el comienzo de la próxima campaña.

Campeón de la Leagues Cup 2023

Goleador de la Leagues Cup 2023 (10 tantos)

Supporters Shield 2024

Premio Landon Donovan al mejor jugador de la MLS en 2024

Bota de Oro de la MLS en 2025

Goleador y asistidor histórico del Inter Miami con 71 anotaciones y 44 asistencias en 82 partidos

