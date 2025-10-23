Las explosivas acusaciones en la NBA revelan que el ajuste de cuentas por las apuestas deportivas ya está aquí

Por Dana O’Neil, CNN

En lo más profundo de la acusación federal de 23 páginas que alega la manipulación de partidos en la NBA, los fiscales citan un mensaje de texto del exjugador de la NBA Damon Jones a sus cómplices.

“¡Apuesten a lo grande por Milwaukee esta noche antes de que se sepa la información! (Jugador 3) está fuera esta noche. ¡Apuesten lo suficiente para que Djones pueda comer (sic) ahora!”

Resulta que el Jugador 3 era LeBron James, cuya ausencia en el partido de Los Ángeles Lakers podría, comprensiblemente, afectar el resultado. De hecho, James no jugó esa noche, algo que Jones sabía porque, aunque no formaba parte oficial del equipo de los Lakers, trabajó con la estrella de la NBA durante los entrenamientos previos al partido.

Acceso equivale a información, que es, en esencia, la clave del éxito en el emparejamiento de puntos.

Al igual que el tráfico de información privilegiada en el mercado de valores, la información privilegiada sobre los equipos, ya sea de personal secundario como Jones o a través de un vínculo directo, como el base del Miami Heat Terry Rozier, puede ser muy valiosa. Y para los cómplices lo fue, incluyendo a dos personas acusadas en el caso de Rozier.

Shane Hennen y Marves Fairley son delincuentes profesionales con graves cargos en sus extensos antecedentes penales. Hennen pasó 30 meses en prisión por intento de distribución de cocaína y fue arrestado por separado por agresión tras apuñalar a una persona. Fairley fue acusado en 2018 del homicidio de un hombre bajo protección de testigos. No obstante, el juez citó una serie de asuntos que involucraban al acusado, al estado y a otros, y se le impuso una sentencia suspendida de 15 años sin cumplir.

Ahora dejemos eso de lado temporalmente y consideremos todo esto en el contexto de la decisión del miércoles de la NCAA de permitir a los estudiantes-atletas apostar en deportes profesionales.

Con la innegable mala suerte de caer en un mal momento, el organismo nacional anunció, apenas 24 horas antes de las acusaciones, que revocaba su antigua norma que prohibía a los atletas universitarios apostar en deportes profesionales a partir del 1 de noviembre, aunque seguirán sin poder hacerlo en deportes universitarios.

El argumento de la NCAA para su cambio de postura es que el mundo ha cambiado significativamente, y lo ha hecho. En el Final Four de 2009 en Detroit, el base de Carolina del Norte, Ty Lawson, decidió aprovechar la indulgencia de su entrenador con el toque de queda de la 1:30 a.m. Dio un paseo rápido desde el hotel del equipo hasta un casino cercano. En el famoso barrio griego de la ciudad, ganó rápidamente US$ 250 en la mesa de dados. Compartió la noticia al día siguiente en una sesión con los medios cuando le preguntaron si había tenido suerte en los casinos.

En aquel entonces, la NCAA tenía una relación incómoda con el concepto mismo de las apuestas, y el entonces presidente de la organización, Myles Brand, llegó a decir que, si bien no podía impedir que los atletas jugaran al bingo de la iglesia, tampoco iba a fomentarlo.

Lo cual ahora parece tan anticuado que casi resulta absurdo.

Las apuestas deportivas ahora están permitidas en unos 30 estados y las apuestas en línea, para bien o para mal, están por todas partes en los campus universitarios. Al revertir su postura, la NCAA argumentó que limitar las reglas de apuestas permitiría a los atletas universitarios “alinearse mejor con sus compañeros del campus”.

Sin embargo, mientras que un estudiante de segundo año de física podría saber qué está haciendo en el laboratorio su excompañero que se graduó el año pasado, a nadie le interesa demasiado sonsacarle esa información. ¿Pero un estudiante de tercer año que jugó en la cancha trasera junto a una selección de primera ronda un año antes? Es otra historia.

Incluso sin intención, un atleta universitario, un representante estudiantil o un miembro del personal podría recibir inocentemente un dato que podría resultar rentable: un mensaje de texto inofensivo sobre una torcedura de tobillo o una charla durante una partida de Xbox sobre un compañero All-Star que acaba de lesionarse la espalda podría significar miles de dólares para alguien.

En lugar de intentar legislar sobre ética, la NCAA se mantiene firme en la ley. Compartir dicha información ya es ilegal, así que, sin sonar frívolo, está adoptando el mismo enfoque que algunos han adoptado para prevenir el embarazo adolescente. Reconociendo que la abstinencia es improbable, han recurrido a la educación.

La NCAA ha inundado los campus con programas educativos mediante talleres y seminarios presenciales y ha creado varias herramientas en línea. Se ha asociado con grupos externos para monitorear el abuso y las amenazas en línea, y ha presionado a los estados para que eliminen las apuestas paralelas que involucran partidos universitarios. Hasta la fecha, cuatro (Ohio, Vermont, Maryland y Louisiana) los han prohibido y otros dos (Nueva Jersey y Carolina del Norte) han iniciado leyes para eliminarlas.

El mes pasado, la NCAA también anunció que estaba inmersa en una investigación por amaño de partidos. Los agentes de la NCAA investigaban a 13 jugadores universitarios de básquetbol de seis universidades diferentes por apostar a favor o en contra de sus propios equipos.

Al parecer, los conspiradores, sabiamente, se centraron en universidades de menor categoría —Eastern Michigan, Nueva Orleans, North Carolina A&T y Mississippi Valley State, entre ellas—, donde los atletas no disponen de acuerdos rentables de nombre, imagen y semejanza, ni los departamentos deportivos cuentan con fondos suficientes para contratar personal que supervise y eduque continuamente a sus atletas.

Si bien los detalles de esas investigaciones aún no se han publicado, según un informe de Sports Illustrated, entre los presuntos implicados en el amaño de partidos se encuentran Shane Hennen y Marves Fairley.

Esta no es la teoría sobre los seis grados de separación.

Los zorros ya están en el gallinero.

