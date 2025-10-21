Empleados federales hacen fila de una cuadra para recibir alimentos, mientras el cierre de Gobierno llega a su tercera semana

Por Kaanita Iyer y Jeremy Moorhead, CNN

Summer Kerksick esperó en la fila durante dos horas el martes para recibir una caja de productos enlatados y secos en un evento de banco de alimentos para empleados federales en medio del actual cierre del Gobierno.

“Con mi alquiler venciendo la próxima semana, puedo aceptar cualquier cosa que pueda conseguir”, dijo Kerksick, contratista federal y analista de investigación de mercados en el Centro Rural de Exportación del Departamento de Comercio de EE.UU., a CNN.

“No he recibido un cheque de pago este mes, así que los víveres gratis son muy importantes, muy útiles,” agregó mientras estaba afuera del evento, que fue organizado por un banco de alimentos de Washington y un grupo religioso local. “Tengo que ahorrar cada centavo en este momento”.

Kerksick es uno de los aproximadamente 1,4 millones de empleados federales que han sido suspendidos temporalmente o que ahora trabajan sin cobrar.

Los legisladores aún no han llegado a un acuerdo para pagar a los empleados federales. El senador republicano Ron Johnson presentó un proyecto de ley que solo pagaría a quienes se les pide que sigan trabajando durante el cierre gubernamental de varias semanas, mientras que los demócratas están presionando para que se pague a todos los empleados federales.

Capital Area Food Bank, que colaboró con No Limits Outreach Ministries para organizar el evento de este martes en Landover, Maryland, dijo que atendió a más de 370 hogares, más del doble del número de empleados federales que esperaba. El evento requería que los empleados federales mostraran su identificación de trabajo para recibir alimentos.

“Me siento abrumado por la fila”, dijo Oliver Carter, el pastor de No Limits Outreach Ministries y organizador del evento. “No pensé que íbamos a tener tantos empleados federales”.

La esposa de Carter, Pamelia Carter, trabaja en el Departamento de Agricultura y ha trabajado en el Gobierno federal durante 38 años y ha visto varios cierres.

“He encontrado a bastantes compañeros de trabajo aquí”, dijo Pamelia Carter, la directora ejecutiva de No Limits Outreach Ministries, a CNN, y agregó que el evento de este martes fue “diferente” a los eventos de distribución de alimentos que la organización religiosa realiza todos los viernes. “Hoy hay por lo menos entre 200 y 300 personas en esta fila a las que estamos atendiendo, empleados federales. Es asombroso”.

“Me alegra que al menos podamos hacer esto porque la gente tiene que comer. Tienen que alimentar a sus familias, así que esto solo ya es una bendición”, agregó.

Rolanda Williams, quien trabaja en la Administración del Seguro Social, le dijo a CNN: “No puedo creer que estoy aquí”.

“Siempre pensabas que conseguir un trabajo en el Gobierno o, ya sabes, un trabajo federal, que eso es seguridad, y no lo es”, añadió Williams.

Williams dijo que al principio no pensó que necesitaría la ayuda de un banco de alimentos, pero a medida que el cierre del Gobierno se prolonga, necesita la ayuda.

“Al principio, yo pensaba, bueno, preferiría dejar que la gente que tiene hijos, ya sabes, vaya a los bancos de alimentos para que todos puedan tener comida porque yo estaba bien”, le dijo Williams a CNN. “Pero ahora… es como que yo también necesito hacer la fila”.

