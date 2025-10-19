Skip to Content
CNN - Spanish

Mapa de resultados de las elecciones de Bolivia 2025: dónde ganan Quiroga y Paz

By
Published 6:51 PM

CNN en Español

Los bolivianos emitieron su voto el domingo 19 de octubre de 2025 en segunda vuelta.

A medida que avance el escrutinio oficial, los mapas que acompañan esta cobertura permitirán visualizar el respaldo territorial de cada candidato y cómo se reconfigura el panorama político nacional, departamento por departamento.

Tenga en cuenta que los resultados del conteo rápido o preliminar de momento son distintos a los del escrutinio oficial, que tardará más tiempo.

The-CNN-Wire
™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Article Topic Follows: CNN - Spanish

Jump to comments ↓

CNN Newssource

Related Articles

BE PART OF THE CONVERSATION

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.