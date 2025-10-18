El meme del “6-7” puede ser molesto. Pero los niños lo gritan con razón

Por Scottie Andrew, CNN

Desde el 69, ningún número había causado tantos problemas.

“6-7”, pronunciado en inglés “six-seveeeeen”, se está escuchando en los pasillos de las escuelas de todo EE.UU. (incluida la escuela primaria de South Park), lo que la convierte en la frase sin sentido del momento de la Generación Alfa. Los niños lo gritan en las aulas cuando un profesor pasa a la página 67, cuando faltan 6 o 7 minutos para la hora del almuerzo o sin motivo alguno.

“Es como una plaga, un virus que se ha apoderado de las mentes de estos niños”, dijo Gabe Dannenbring, profesor de ciencias de séptimo grado en Sioux Falls, Dakota del Sur. “No se puede repetir el 6 o el 7 sin que al menos 15 niños griten: ‘six-seveeeeen!’”.

Es un chiste sin remate (ni preámbulo, para el caso). 6-7 no significa nada, pero usarlo puede hacer que un estudiante se sienta parte de un grupo más grande y atractivo de compañeros.

“Se convierte en un juego de lenguaje para ellos que, al parecer, solo la gente de su grupo sabe jugar”, dijo Gail Fairhurst, profesora de la Universidad de Cincinnati que enseña comunicación de liderazgo (y lenguaje Gen Alpha).

Los Inodoro Skibidi y los rizzes van y vienen. Es probable que 6-7 esté destinado a ir a parar pronto al cementerio de la jerga, ahora que los adultos hablan tanto de él. Pero hay algo profundo en sus infinitas interpretaciones, o en su negativa a ser definido.

“Creo que eso es parte de lo que molesta a la gente, y creo que es parte de lo que les gusta”, dijo Taylor Jones, lingüista y científico social.

Puede que no haya una explicación coherente para el 6-7, pero aquí va una opción: el número aparece en el estribillo de “Doot Doot (6 7)”, una canción viral del rapero de Filadelfia Skrilla. (En el caso de Skrilla, según Jones, es probable que 6-7 haga referencia al código policial 10-67, que se suele usar para informar de una muerte).

En diciembre de 2024, casi al mismo tiempo que “Doot Doot” se popularizaba, el fenómeno del baloncesto Taylen Kinney pareció crear un gesto para acompañar la frase. En un video compartido por su equipo Overtime Elite, un compañero de Kinney le pide que califique una bebida de Starbucks del 1 al 10.

“Como un 6… 6… 6-7”, dice, con un gesto indeciso, como si sopesara dos opciones.

Poco después, Kinney empezó a incorporar la canción y el gesto en sus TikToks, donde tiene más de un millón de seguidores.

La canción empezó a aparecer en videos deportivos destacados, incluyendo los del base de los Charlotte Hornets, LaMelo Ball. (Mide 1,90 metros, claro). A Ball no parecen molestarle los memes todavía, pero la temporada de la NBA no ha empezado oficialmente, así que aún hay tiempo.

Un rostro de 1,90 metros surgió en marzo, cuando un video captó a un joven espectador sobreexcitado en un partido de baloncesto amateur gritando “¡1,90 metros!” con el gesto de la mano. Se convirtió en la personificación de ese compañero de clase molesto que no para de soltar frases sin sentido. De alguna manera, internet decidió que el nombre de este estereotipo era Mason, y así, Mason 67 se ha convertido en otra broma interna. (Este personaje, “Mason”, se ha convertido desde entonces en un ícono del terror analógico en línea, según Know Your Meme, pero esa es otra historia).

Así que, si un niño usa cualquiera de las explicaciones anteriores cuando le preguntas qué diablos es 6-7, probablemente tenga razón. Pero la mayoría de los niños ni siquiera saben de dónde viene, dijo Dannenbring.

“Nadie sabe qué significa”, dijo. “Y eso es lo curioso”.

Su falta de significado se debe en parte a lo que Jones llama “blanqueamiento semántico”, donde una frase se separa de su contexto original y pasa a significar algo completamente diferente (o, en este caso, nada).

Usar 6-7 se reduce a la voluntad de divertirse, dijo Jones: “¿Tienes un poco de imaginación? ¿O eres un aguafiestas?”.

Claro, es una tontería, pero 6-7 cumple una función social fundamental. Es un santo y seña, o una frase que significa que uno pertenece a un grupo popular, dijo Jones. Quienes no lo dicen o no lo entienden están marginados. ¿Y qué niño no quiere pertenecer?

“El lenguaje es una forma de que las personas formen comunidad”, dijo Fairhurst. “Aunque sea un término sin sentido, si parecen saber lo que significa, puede ser una fuerza unificadora. Y si alguien no lo entiende, también puede excluir a personas de esa comunidad”.

6-7 también ha sobrevivido más tiempo que otras palabras sin sentido en internet, incluso ese molesto “Inodoro Skibidi”, probablemente porque “los adultos están muy enojados con él”, dijo Jones.

“El hecho de que se pueda obtener una gran reacción de alguien por algo completamente sin sentido, eso podría darle una mayor longevidad de la que tendría de otra manera”, dijo Jones.

Profesores hartos lo prohíben en sus aulas o publican TikToks exasperados sobre la cantidad de veces que lo han escuchado en un solo día escolar (para Dannenbring, el récord es 75). Gritar “¡6-7!” después de que está prohibido se convierte en una “forma de mostrar resistencia”, dijo Fairhurst.

Los profesores ahora se defienden usando el 6-7. Un profesor de coro de una escuela secundaria de Michigan logró acallar los gritos de “6-7” incorporándolo a una canción de calentamiento.

Al indicar a sus alumnos que abran sus libros de texto en la página 67, Dannenbring adopta de repente el timbre de voz de sus entusiastas alumnos de séptimo grado, quienes inmediatamente protestan contra su profesor usando una frase que no le pertenece. (A sus 27 años, Dannenbring es un miembro mayor de la Generación Z. Pero un profesor joven sigue siendo profesor y, por lo tanto, demasiado mayor para jugar).

“Si no juegas con él, sí, es superdisruptivo”, dijo Dannenbring. “Si sí lo haces, se acaba en unos 15 segundos”.

Y si eso no cierra la conversación, dijo que lo usa incorrectamente a propósito: “‘Eso es muy 6-7 de tu parte’”.

“La manera más fácil de acabar con él es que los profesores digan que está bien”, dijo Jones.

El comediante Josh Pray ha empezado a usarlo delante de sus alumnos, incorporándolo en sus videos, desesperado por recuperar un número antes inocuo.

“¡Estoy intentando recuperar nuestros números!”, dijo. “¡Tendré 67 años antes de que se den cuenta, y no quiero oír ese tono específico a mi alrededor como una burla a mi edad!”.

No teman, padres: gritar incesantemente “¡6-7!” no es suficiente para demostrar que sus hijos están “en proceso de descomposición mental”. La preocupación por la disminución de la alfabetización y la disminución de las habilidades de pensamiento crítico es legítima, pero se está “proyectando en el comportamiento juvenil normal”, dijo Jones.

“Estamos reescribiendo nuestra propia historia”, dijo Jones. “Esto no es ni de lejos un fenómeno nuevo”.

Cada generación inventa su propia jerga, y el lenguaje evoluciona de maneras que la mayoría de nosotros nunca percibiremos conscientemente, dijo Jones. Los niños siempre inventan frases nuevas y geniales, y los adultos se quedan perplejos.

Frases sin sentido como esta no son intrínsecamente dañinas, y 6-7 años ciertamente no va a provocar el fin del inglés, dijo Fairhurst. Pero su popularidad podría ser un síntoma benigno de nuestra sociedad de la “posverdad”, dijo, donde el significado y la especificidad de la comunicación importan menos que la interpretación que la gente hace de ella.

“Parece ser algo similar a ese tipo de fenómeno, donde simplemente usamos el lenguaje por usar el lenguaje, y no porque veamos algo particularmente significativo o real en él”, dijo.

Quizás el 6-7 ya esté desapareciendo; ha sobrevivido durante casi un año, esencialmente un siglo en el tiempo de TikTok. Algunos de los estudiantes de Dannenbring están empezando a poner los ojos en blanco cuando escuchan a sus compañeros gritarlo. El profesor de secundaria y comediante Philip Lindsay dijo que ya está escuchando posibles reemplazos en su clase: “41”, por ejemplo, otro número igualmente sin sentido que hace reír a los niños inexplicablemente.

“El 41 se creó para intentar destronar al 6-7”, dijo Lindsay.

Para Dannenbring, los modismos pueden ser mucho peor que el 6-7. Las tendencias del pasado han inspirado a los estudiantes a introducir lápices en sus computadoras escolares para prenderles fuego o a arrancar los lavabos de las paredes de los baños.

“Ya hemos oído esas palabras antes, como “Inodoro Skibidi”, dijo. “Esta es mucho menos molesta”.

