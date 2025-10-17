La Marina de EE.UU. mantiene detenidos a dos sobrevivientes del ataque contra supuesto barco narcotraficante en el Caribe

Por Kylie Atwood, Natasha Bertrand y Zachary Cohen, CNN

Las Fuerzas Armadas estadounidenses mantienen detenidos en un buque a dos supervivientes del ataque perpetrado el jueves contra un supuesto barco narcotraficante en el Caribe, según tres funcionarios estadounidenses.

El ataque, que no ha sido reconocido públicamente por el Gobierno de Trump, es el sexto del que se tiene noticia contra un barco presuntamente involucrado en el narcotráfico. Sin embargo, parece ser el primero que no ha causado la muerte de todos los pasajeros a bordo.

Se desconoce qué hará Estados Unidos con los supervivientes detenidos, según las fuentes.

El Comando Sur de EE.UU., responsable de las operaciones militares en la región, remitió a CNN a la Casa Blanca para que solicitara comentarios. Pero la Casa Blanca no ha respondido hasta el momento.

Esta noticia está en desarrollo y será actualizada.

Haley Britzky, de CNN, contribuyó a este informe.

