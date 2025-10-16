Trump cambió de opinión sobre su apoyo a que Ucrania ataque objetivos energéticos rusos, según fuentes

Por Zachary Cohen y Jim Sciutto, CNN

Estados Unidos incrementó el intercambio de inteligencia con Ucrania para incluir información sobre objetivos más profundos en territorio ruso, como parte de un cambio estratégico que ambos países esperan que reanude las negociaciones con Moscú, estancadas tras la cumbre entre el presidente de EE.UU. Donald Trump y el líder de Rusia Vladimir Putin en Alaska este verano, que no logró un acuerdo de paz, según dos fuentes familiarizadas con el asunto.

Se espera que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, presione a Trump para que cuente con armas adicionales de largo alcance capaces de atacar objetivos dentro del territorio ruso cuando se reúna con él en la Casa Blanca el viernes.

Trump se ha mostrado abierto a la idea en los días previos a la visita de Zelensky, lo que pone de relieve cómo ha cambiado su perspectiva sobre la guerra desde la cumbre de Alaska.

El cambio para proporcionar inteligencia enfocada en sitios e instalaciones relacionados con la energía que la administración de Trump había declarado previamente a Kyiv como fuera de su alcance se produjo tras la reunión de Trump con Putin en una base militar estadounidense en Alaska este verano, según ambas fuentes. Trump no logró un acuerdo con Putin que pusiera fin a la guerra.

Tras la cumbre, Estados Unidos ha intentado aumentar la presión sobre Putin, incluyendo el cambio en el intercambio de inteligencia, que el Gobierno de Trump espera que altere la decisión del líder ruso de continuar la guerra.

El Financial Times fue el primero en informar sobre el apoyo de Estados Unidos a la campaña en curso de Ucrania para atacar la infraestructura energética rusa.

La administración de Trump había pedido a Ucrania que evitara atacar la infraestructura de petróleo, gas y energía de Rusia antes de la cumbre, mientras los funcionarios buscaban un acuerdo de paz con Moscú. Sin embargo, Estados Unidos dio luz verde a Ucrania para reanudar los ataques contra esos objetivos después de que ambos líderes abandonaran Alaska sin un acuerdo, según una de las fuentes.

Con la aprobación de Estados Unidos, Ucrania ha adoptado una estrategia deliberada para atacar la infraestructura energética rusa, añadió la fuente.

Con las líneas del frente prácticamente congeladas y más de un millón de bajas totales durante el conflicto, Ucrania cree que atacar la infraestructura energética rusa es una de las pocas maneras restantes de producir efectos estratégicos, añadió la fuente.

La Casa Blanca no respondió a una solicitud de comentarios de CNN.

Putin y Trump mantuvieron lo que Trump describió en una publicación en Truth Social como una “larga llamada” el jueves, un día antes de la llegada de Zelensky a la Casa Blanca.

Aún no está claro cuántos objetivos energéticos más siguen intactos ni si Ucrania mantiene la capacidad de ataque de largo alcance para destruir con éxito instalaciones ubicadas en el interior de Rusia. Estos datos ayudarían a demostrar si la estrategia actual podría tener éxito. El presidente Zelensky ha sugerido que su ejército necesita ayuda adicional de Estados Unidos para lograrlo, y ha solicitado armas de largo alcance de fabricación estadounidense en las semanas posteriores a la cumbre de Alaska.

Trump indicó que está abierto a la idea, y recientemente planteó la posibilidad de proporcionar a Ucrania misiles de crucero Tomahawk a menos que Rusia cambie drásticamente su postura negociadora.

Antes de una reunión prevista con Trump en la Casa Blanca el viernes, Zelensky dijo a un grupo de periodistas en Kyiv que los principales temas de su conversación incluirán “la defensa aérea y nuestras posibilidades con misiles de largo alcance para presionar a Rusia”.

El domingo, el líder ucraniano se mostró entusiasta al señalar que el uso de los Tomahawks podría estar más cerca. “Vemos y oímos que Rusia teme que los estadounidenses nos den Tomahawks, lo cual es una señal de que precisamente esa presión podría favorecer la paz”, afirmó.

Trump anunció el martes que Zelensky visitará la Casa Blanca el viernes para presionar a Estados Unidos para que le proporcione misiles Tomahawk de largo alcance, lo que permitiría al país penetrar profundamente en territorio ruso.

“Sé lo que tiene que decir. Quiere armas. Le gustaría tener Tomahawks”, dijo Trump a la prensa durante una reunión con su homólogo de Argentina, Javier Milei, en la Casa Blanca.

Cuando se le preguntó el domingo si enviaría los misiles, Trump respondió: “Ya veremos… puede que sí”, y añadió: “Quizás les diga que si la guerra no se resuelve, es muy posible que no, pero puede que lo hagamos. ¿Quieren (Rusia) que se les acerquen Tomahawks? No lo creo”.

Un funcionario estadounidense enfatizó que, pase lo que pase, lo más importante es proporcionar Tomahawks a Ucrania, algo que se está discutiendo seriamente.

El propio Trump ha expresado repetidamente su asombro ante la posibilidad de que Ucrania tenga la capacidad de atacar Moscú o San Petersburgo, incluso en llamadas recientes con Zelensky, según otra fuente familiarizada con las conversaciones.

Durante una llamada posterior a la cumbre de Alaska, Trump le preguntó a Zelensky si sus fuerzas armadas tenían la capacidad de atacar Moscú o San Petersburgo. El líder ucraniano respondió afirmando que podrían hacerlo si contaban con las armas adecuadas, según informaron fuentes a CNN.

Mientras tanto, Estados Unidos incrementó el intercambio de inteligencia y ha aprobado la venta de 3.350 misiles de munición de ataque de alcance extendido (ERAM), lo que parece ser el primer paso tangible que Trump ha dado para reforzar las capacidades de largo alcance de Ucrania tras la cumbre con Putin.

La administración de Trump no impuso restricciones explícitas sobre cómo Ucrania puede utilizar esos misiles de alcance extendido que formaban parte de una venta de armas recientemente aprobada por US$ 825 millones, según dos funcionarios estadounidenses familiarizados con el asunto.

La administración de Biden tampoco impuso limitaciones sobre cómo Ucrania podría utilizar las armas que le proporcionó y que fueran técnicamente capaces de atacar objetivos dentro de Rusia, especialmente los Sistemas de Misiles Tácticos del Ejército o ATACM, según una fuente familiarizada con el asunto.

Sin embargo, los ATACM ofrecen menor alcance que los Tomahawks o los ERAM, lo que obliga a las fuerzas ucranianas a moverse rápidamente y ocultar los lanzadores para acercarlos a las líneas enemigas, según la fuente. Los misiles lanzados desde el aire aprobados por la administración Trump ofrecen mayor flexibilidad.

No obstante, aún puede ser difícil para las aeronaves que utilizan misiles ERAM acercarse a la frontera debido a las patrullas de cazas MiG rusos, añadió la fuente, limitaciones que han impulsado la solicitud de Ucrania de Tomahawks y otras armas de largo alcance.

El alcance y la velocidad de 2.400 kilómetros de los Tomahawks implican que solo tienen sentido para evadir las defensas aéreas y atacar infraestructuras valiosas en el interior de Rusia. El Kremlin ha sugerido que el personal estadounidense sería el que tendría que operar un armamento tan sofisticado, y que los Tomahawks pueden tener capacidad nuclear, una amenaza que alimenta el temor a una escalada involuntaria.

