Trump amenaza con “entrar y matar” a Hamas si el grupo no detiene matanzas en Gaza

El presidente Donald Trump advirtió este jueves que si Hamas sigue matando gente en Gaza, “no tendremos más opción que entrar y matarlos”, marcando una fuerte escalada en su retórica contra el grupo mientras intenta mantener un alto el fuego en su conflicto con Israel.

La amenaza, que Trump pronunció apenas tres días después de que se firmara el acuerdo en Medio Oriente, se produjo en medio de informes de que combatientes de Hamas han utilizado la tregua para reafirmar rápida y violentamente el control sobre Gaza, apuntando a palestinos que consideraban que habían colaborado con las fuerzas israelíes durante la guerra.

“Si Hamas continúa matando gente en Gaza, lo cual no era parte del acuerdo, no tendremos más opción que entrar y matarlos”, escribió Trump en una publicación en Truth Social. “Gracias por su atención a este asunto”.

Posteriormente, Trump aclaró que las fuerzas estadounidenses no estarían involucradas en la ofensiva renovada.

“No seremos nosotros, no tendremos que hacerlo”, dijo este jueves en la Oficina Oval. “Hay gente muy cerca, muy próxima, que irá y hará el trabajo muy fácilmente, pero bajo nuestros auspicios”.

Trump anteriormente había minimizado la posibilidad de que las fuerzas estadounidenses tuvieran que involucrarse en el mantenimiento de la paz mientras los negociadores intentan avanzar hacia un fin permanente de la guerra.

Sin embargo, la advertencia del presidente representó un cambio abrupto respecto a su tono mucho más optimista inmediatamente después del acuerdo de alto el fuego, que anunció por primera vez la semana pasada. En un momento, declaró que la guerra estaba efectivamente “terminada”. Trump también había restado importancia a los primeros informes de que Hamas estaba reprimiendo a las llamadas bandas en el territorio palestino, incluso cuando surgieron imágenes de una aparente ejecución pública.

“Eliminaron un par de bandas que eran muy malas”, dijo Trump el martes. “Y eso no me molestó mucho, para ser honesto contigo. Está bien”.

Sin embargo, en las últimas 24 horas, el presidente ha sugerido con un lenguaje cada vez más severo que podría permitir que Israel reanude los combates si Hamas no cumple con su parte del acuerdo. Este miércoles, le dijo a Jake Tapper de CNN que la guerra se reiniciaría “tan pronto como yo lo diga”.

Israel ya ha acusado a Hamas de romper el acuerdo por la lenta devolución de rehenes fallecidos. Y aunque Trump inicialmente expresó ambivalencia ante los ataques de Hamas contra palestinos tras el alto el fuego, también advirtió que el grupo finalmente tendría que desarmarse o “nosotros los desarmaremos”.

“Israel volverá a esas calles tan pronto como yo diga la palabra”, dijo Trump a Tapper en una breve llamada telefónica. “Si Israel pudiera entrar y acabar con ellos, lo harían”.

Trump habló este jueves con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, según una fuente israelí, pero la naturaleza de la conversación no pudo conocerse de inmediato. En la Oficina Oval después de esa conversación, expresó confianza en que el acuerdo se mantendría.

“Sabemos que tenemos un compromiso de ellos y asumo que van a cumplirlo”, dijo sobre Hamás. “Si no se comportan, nos encargaremos de ello”.

