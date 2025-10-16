Skip to Content
EE.UU. ataca otro barco que presuntamente transportaba drogas en el Caribe, según funcionarios

Published 5:41 PM

Por Natasha Bertrand y Kylie Atwood, CNN

Estados Unidos ejecutó un ataque contra una embarcación en el Caribe este jueves, informaron a CNN dos funcionarios estadounidenses con conocimiento directo de la operación.

Se cree que hay sobrevivientes entre la tripulación, pero su estado es desconocido. Reuters fue el primero en informar sobre el ataque.

CNN se ha puesto en contacto con la Casa Blanca para obtener comentarios.

Noticia en desarrollo…

