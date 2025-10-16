Ante el cierre del Gobierno, los demócratas preparan un revés para Trump, pero podrían caer en su propia trampa

Análisis de Stephen Collinson, CNN

Los demócratas lo están haciendo de nuevo. Se ven obligados a usar tácticas políticas convencionales para combatir al presidente más poco convencional de la historia, repitiendo un escenario que sigue llevándolos al desastre político.

A primera vista, en la tercera semana del cierre del Gobierno, las cosas parecen estar funcionando mejor de lo esperado para el partido de oposición excluido del poder en Washington. Han convertido su tema clave —el inminente aumento de las primas de seguros de salud— en una historia nacional. Han abierto divisiones en el Partido Republicano. Y, contrariamente al estereotipo, no cedieron de inmediato, mostrando a sus simpatizantes que tienen columna vertebral.

En la política clásica de cierres, esto podría haber tendido una trampa decisiva para sus oponentes republicanos, ya que el costo humano del enfrentamiento aumenta hasta crear un imperativo político para que el partido en el poder encuentre una salida.

Pero esta es la era nihilista de Trump.

El presidente no solo mueve las metas; arranca todo el campo de juego. Así que las suposiciones que gobernaron cierres anteriores durante 30 años de amarga rivalidad partidista en Washington pueden no aplicar.

El cierre comenzó hace tres semanas cuando los demócratas del Senado se negaron a respaldar un proyecto de ley de gastos de siete semanas, usando el fin del financiamento gubernamental como palanca para intentar forzar a los republicanos a extender los subsidios del Affordable Care Act (ACA) que estaban por expirar y para presionar por una reversión de los recortes a Medicaid contenidos en la gran ley de agenda interna de Trump.

Los republicanos están dispuestos a hablar sobre la extensión de los subsidios, pero no lo harán hasta que los demócratas cedan y voten para reabrir el Gobierno en sus términos. “Cualquiera que piense que mañana de repente comenzarán a negociar, creo que está fumando algo que es ilegal en muchos estados”, dijo el senador independiente de Vermont Bernie Sanders, quien vota con los demócratas, en un foro de CNN el miércoles por la noche.

El líder de la mayoría republicana del Senado, John Thune, dijo el jueves a MSNBC que podía garantizar a los demócratas una votación para extender los subsidios de Obamacare, pero no podía garantizar que la medida fuera aprobada. Sanders y la representante de Nueva York Alexandria Ocasio-Cortez, ambos líderes progresistas, sin embargo, dijeron en el foro de CNN que no votarían por ningún proyecto de ley que reabriera el Gobierno sin una garantía del Partido Republicano de que se extenderán los subsidios que están por expirar a fin de año.

Los cierres suelen terminar cuando la presión política, humana y económica se vuelve tan aguda que un partido tiene que ceder.

Hace una semana, había señales de que el presidente Donald Trump podría sentirse tentado por la posibilidad de un acuerdo, y parecía menos alineado con la estrategia republicana de desafío. Pero ha endurecido su postura. Ha despedido a miles de trabajadores federales y promete que más perderán sus empleos en una muestra calculada de desprecio hacia los demócratas.

Los esfuerzos de los demócratas para destacar su campaña también son difíciles en medio del caleidoscopio de caos que constantemente agita un presidente que —por ahora— ha hecho un cese del fuego en Gaza; ha amenazado con enviar militares a más ciudades estadounidenses; y podría haber desatado una campaña de cambio de régimen en Venezuela en una sola semana. Al menos en Washington, el tema de la atención médica sigue siendo ahogado.

Y la disposición de Trump a ignorar las restricciones legales y su aparente creencia de que el dinero federal es su propio fondo político personal abrió el camino a soluciones alternativas para poder pagar a miembros de las fuerzas armadas y agentes del FBI mientras otros trabajadores federales con licencia no reciben salarios. Trump planea desviar ingresos de aranceles para mantener la asistencia nutricional para mujeres embarazadas y madres de niños pequeños, evitando que se agoten los fondos. Al retrasar el vencimiento de dicho financiamiento, podría ser capaz de mitigar el daño político y preparar el escenario para varias semanas más de cierre.

Tampoco está claro si Trump —un multimillonario que probablemente no ha hecho fila en un abarrotado control de seguridad aeroportuaria en décadas y que a menudo parece estar velando principalmente por sí mismo— es susceptible a las crecientes historias de angustia humana e inconveniencia impuestas por el cierre. Y ciertamente no siente el estigma de encabezar un Gobierno que está cerrado. De hecho, ha aprovechado la oportunidad para seguir destruyendo una maquinaria federal devastada por sus recortes indiscriminados de empleos. No está destruyendo la ciudad para salvarla. Está destruyendo la ciudad porque disfruta destruir la ciudad.

Para prevalecer en el cierre, por lo tanto, los demócratas necesitarán encontrar formas de volver a imponer el dolor político que Trump ha neutralizado. ¿O pueden encontrar un incentivo político para tentar al presidente a dialogar y llegar a un posible acuerdo de una manera que debilite la posición del presidente de la Cámara, Mike Johnson?

Pero seguirán enfrentándose al mismo problema. Este es un presidente que negó el resultado de una elección libre y justa, que se negó a retirarse de la política cuando fue condenado por un delito, y que parece considerar la Constitución como una lista de reglas que deben ser ignoradas. Con este historial, no hay razón para creer que alguna presión lo obligue a cambiar su comportamiento.

Ocasio-Cortez dijo en el foro de CNN que su partido no caería en la intimidación del presidente. “Tenemos que asegurarnos de que estamos ampliando y continuando la lucha… y no caer en la letra pequeña, no caer en los trucos y no caer en la política alrededor de esto”, dijo la legisladora neoyorquina.

Los demócratas también deben considerar si las crecientes consecuencias del estancamiento, en términos de empleos perdidos, cheques de pago perdidos para los trabajadores federales y repercusiones económicas y sociales, pueden justificarse por algún resultado político factible. ¿Pueden siquiera esperar un resultado tangible en un mes que no puedan obtener ahora si buscaran la paz con los republicanos?

La determinación de los republicanos del Senado parece estar endureciéndose a medida que el cierre se prolonga. “Simplemente no veo qué nos va a sacar de esto, porque lo que mis colegas demócratas están pidiendo, ya lo sabes, simplemente no es realista”, dijo el senador de Louisiana John Kennedy a Manu Raju de CNN. “Creo que este será el cierre más largo de la historia”. Y las posibilidades de que Trump le dé a los demócratas una salida que les salve la cara parecen ahora más remotas que hace una semana.

Los líderes demócratas también podrían haber esperado más críticas ante la negativa de Johnson de convocar de nuevo a la Cámara, pero las quejas de que los legisladores están holgazaneando mientras los ciudadanos sufren aún no parecen estar calando. Las primeras encuestas mostraron que la mayoría de los votantes culpaban a Trump y a los republicanos por el cierre, pero sondeos más recientes sugieren que la política aún no se ha vuelto desastrosa para ninguno de los dos partidos. En una encuesta de CBS News a principios de este mes, el 52 % desaprobaba la gestión de Trump del cierre. Las cifras para los republicanos y demócratas del Congreso en el tema fueron del 52 % y 49 %, respectivamente. Un problema para los demócratas es que son vistos de manera tan desfavorable por los estadounidenses que puede haber poca confianza en que puedan hacer algo bien.

Aun así, el argumento central de los demócratas en el cierre es potente porque está arraigado en una preocupación que comparten millones de estadounidenses: el aumento de los costos de la atención médica y los aparentemente interminables incrementos de primas que golpean a los consumidores cada año.

La prueba de que están luchando en el terreno correcto se puede ver en la forma en que muchos republicanos están de acuerdo con su posición —sobre todo la representante de Georgia, partidaria de Trump, Marjorie Taylor Greene.

El senador demócrata de Oregón, Jeff Merkley, dijo el miércoles que no estaba enfrentando presión de sus electores para poner fin al cierre. “La presión es completamente opuesta. La gente entiende que se trata de la atención médica”, dijo.

Pero aunque el cierre se trata de la atención médica, no es solo sobre la atención médica. Esto explica por qué ganar una simple concesión sobre los subsidios de la ACA, por ejemplo, puede no ser suficiente para declarar una victoria política, incluso si una victoria integral puede no ser realista.

Durante casi 10 meses, los demócratas han sido golpeados por Trump. Programas que sus votantes valoran han sido destruidos. La democracia que aprecian ha sido objeto de un severo ataque. Y un partido que ha estado vagando por el desierto en busca de un propósito ha sido capaz de hacer casi nada para detenerlo. La viabilidad del Partido Demócrata y la fe de sus seguidores no pueden soportar otro retroceso en el cierre.

El senador demócrata Tim Kaine representa a Virginia, que limita con la capital y, junto con Maryland, es el estado que más sufrirá por los despidos y los suspendidos sin goce de sueldo del Gobierno federal. Kaine, sin embargo, le dijo a Jake Tapper de CNN el miércoles que sus votantes no están listos para rendirse.

“Donald Trump comenzó a castigarnos el día que fue investido y es hora de ponerse de pie y hacer que el castigo se detenga. No estoy escuchando el mensaje, ‘Tienen que ceder ante el bravucón.’ Ellos están diciendo, ‘Estamos cansados de esto. Nos estamos cansando de los despidos, estamos cansados de cancelar proyectos de desarrollo económico y de que se retiren fondos del estado. Es hora de trazar la línea y detenerlo’.”

A menos que cambien los sentimientos entre los votantes de Kaine, puede pasar un tiempo antes de que los senadores demócratas sientan una presión insoportable para poner fin a la situación. Al igual que Trump, los incentivos políticos para rendirse aún no superan a los de seguir adelante.

Así que el senador Kennedy podría tener razón. El cierre puede que apenas haya comenzado. El próximo punto de presión externo podría ser el Día de Acción de Gracias, cuando el habitual caos de viajes sería una pesadilla en medio de retrasos en la seguridad aeroportuaria y problemas en el control de tráfico aéreo causados por trabajadores que se reportan enfermos después de semanas sin cobrar.

Pero aún faltan seis semanas para el feriado.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.