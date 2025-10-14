Una inusual tormenta azota California: pronóstico de lluvias intensas, evacuaciones y riesgo de deslizamientos en Los Ángeles

Por CNN Español

Una inusual tormenta de octubre azota California este martes, con intensas lluvias, fuertes vientos y riesgo de deslizamientos de tierra en zonas de Los Ángeles afectadas por incendios forestales. Las autoridades ordenaron la evacuación de unas 115 viviendas en Pacific Palisades y Mandeville Canyon, áreas que ya habían sufrido un devastador incendio en enero.

Se pronostica que el fenómeno cause inundaciones repentinas y flujos de escombros en zonas afectadas por incendios recientes en Los Ángeles y el sur del estado, donde más de 11 millones de personas permanecen bajo alerta de tormenta intensa.

El Servicio Meteorológico Nacional de EE.UU. advirtió que algunas zonas podrían recibir hasta 10 centímetros de lluvia, lo que agrava el peligro de inundaciones y flujos de escombros en colinas sin vegetación. La Oficina del Sheriff del Condado de Santa Bárbara emitió una alerta de confinamiento en una región arrasada por incendios el año pasado, mientras se reportaban accidentes en carreteras anegadas y más de 16.000 cortes de electricidad en el sur y el centro del estado.

“Estamos muy preocupados por el clima”, dijo la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, al anunciar que los equipos de rescate y los helicópteros estaban listos para actuar. El meteorólogo Ariel Cohen advirtió que el sistema, “inusual y muy potente”, podría incluso generar tornados. Lo más complejo, señaló, es su carácter impredecible: “No podemos saber con certeza cuándo y dónde se producirán los impactos hasta justo antes de que ocurran”, citó AP.

Según el Centro de Predicción de Tormentas, está vigente una alerta de tormenta intensa hasta las 6 a.m. (hora del Pacífico) para 11,5 millones de personas en el sur de California, incluyendo Los Ángeles, Santa Bárbara, Santa María y San Luis Obispo.

Ráfagas de viento de hasta 112 km/h serán la principal amenaza en cualquier tormenta intensa, pero algunas también podrían presentar uno o dos tornados breves. Ya se han emitido varias alertas de tormenta intensa en toda la zona.

Pero la principal preocupación con estas tormentas serán las inundaciones repentinas y los flujos de escombros en las zonas carbonizadas, incluyendo las afectadas por los incendios de Eaton y Palisades, en Los Ángeles, donde se han emitido alertas de evacuación. Las tormentas estaban produciendo altas precipitaciones, lo cual es una receta para el desastre en terrenos arrasados ​​que no pueden absorber el agua eficazmente.

La amenaza está siendo instigada por un “sistema de tormentas inusual de octubre”, según informó el Servicio Meteorológico Nacional en Los Ángeles. El fenómeno está produciendo en California las primeras lluvias y nevadas generalizadas de otoño en zonas bajas de la Sierra Nevada.

Las zonas afectadas por los incendios de este año en el sur de California están en alerta ante la llegada de la tormenta.

Este sistema no será duradero, pero podría tener impactos significativos en algunos lugares desde el lunes por la tarde hasta el martes.

Una franja de lluvia intensa podría formarse sobre el océano Pacífico y extenderse por las áreas de Los Ángeles y San Diego, con precipitaciones lo suficientemente intensas como para causar inundaciones y flujos de escombros. Se espera que el pico de lluvia en el condado de Los Ángeles alcance su punto máximo entre las 5 a. m. y las 3 p. m. (hora del Pacífico) del martes. La lluvia comenzará antes al norte de Los Ángeles y llegará más tarde al sur.

Si se forman tormentas eléctricas, podrían producir ráfagas de viento dañinas localizadas, un tornado breve o granizo pequeño.

Pero primero, la lluvia que podría causar retrasos en los viajes llegará al norte de California, incluyendo el área de la bahía de San Francisco, el lunes por la tarde.

También nevará en la Sierra Nevada por encima de los 2.100 metros de altitud el lunes por la tarde y durante la noche, lo que podría afectar los viajes en pasos de alta montaña como el paso Donner, en la Interestatal 80. Es posible que se acumulen de 30 a 60 cm de nieve hasta la noche del martes.

Gran parte de la lluvia y la nieve en las montañas afectadas por la tormenta desaparecerán entre la noche del martes y la madrugada del miércoles.

La alerta de tormenta intensa emitida en la mañana del martes para el área de Los Ángeles es la primera emitida en la zona desde el 27 de enero de 2008, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Una alerta de tormenta intensa se emite cuando las condiciones son favorables para condiciones meteorológicas severas, principalmente vientos fuertes y granizo de gran tamaño, aunque aún es posible que se produzcan tornados.

La alerta permanecerá vigente hasta las 6:00 a. m., hora del Pacífico.

Una doble oleada de humedad tropical proveniente de los remanentes del huracán Priscilla y la tormenta tropical Raymond han afectado de manera severa al suroeste de Estados Unidos en las últimas horas: el equivalente a dos meses de lluvia cayó en tan solo 24 horas inundando partes del suroeste de EE.UU. Apenas unos centímetros de lluvia convirtieron zonas del desierto en ríos caudalosos y causaron inundaciones en comunidades del sur de Arizona.

The-CNN-Wire

Con información de Crhis Dolce y Eirc Zerkel, de CNN, y reportes de AP.