Pronto podrás comprar productos de Walmart a través de ChatGPT

Walmart se ha asociado con OpenAI para que los usuarios puedan navegar y comprar directamente en sus tiendas a través de su popular chatbot ChatGPT. El minorista más grande del mundo busca usar la inteligencia artificial (IA) para superar a su rival Amazon en las compras en línea.

El CEO de Walmart, Doug McMillon, anunció este martes que la experiencia actual de compra en línea del minorista consiste en una “barra de búsqueda y una larga lista de artículos”. Pero eso está a punto de cambiar, afirmó, gracias a la capacidad de la IA para brindar una experiencia multimedia con respuestas más personalizadas.

Un portavoz de Walmart declaró a CNN que la función será lanzada en otoño y ofrecerá una extensa lista de artículos de Walmart, además de ropa, entretenimiento y comida de vendedores externos. Los artículos del catálogo de Sam’s Club serán lanzados poco después.

Walmart utilizará la recientemente anunciada herramienta “Pago instantáneo” de OpenAI, que permite a los usuarios comprar artículos directamente a través de ChatGPT. La empresa tecnológica tiene una alianza similar con Etsy y afirmó que empresas impulsadas por Shopify, como Skims de Kim Kardashian y la marca de ropa deportiva Vuori, estarán disponibles próximamente. Sin embargo, hasta la fecha la alianza con Walmart es la mayor alianza de ChatGPT en el ámbito de las compras.

Para Walmart, el acuerdo contribuirá a impulsar sus ambiciones en materia de IA, en lo que se ha quedado atrás de Amazon. La primera lanzó Sparky en 2025, una herramienta de compras personal, más de un año después de que Amazon lanzara Rufus.

Las empresas tecnológicas han anunciado cientos de miles de millones de dólares en inversiones en IA, desde centros de datos hasta enormes pedidos de chips. Sin embargo, los críticos han expresado su preocupación sobre si esto realmente está generando beneficios, incluso con el aumento de los precios de las acciones.

Los términos financieros del acuerdo con OpenAI no fueron revelados hasta el momento. Las acciones de Walmart (WMT) subieron casi un 3 % tras el anuncio.

