Muere a los 51 años D’Angelo, cantante de R&B ganador del Grammy

El cantante estadounidense D’Angelo, cuyas geniales melodías y un videoclip impactante lo convirtieron en una leyenda del neo-soul, ha fallecido, según un comunicado de su familia. Tenía 51 años.

“La estrella brillante de nuestra familia apagó su luz en esta vida”, dijo su familia en un comunicado que proporcionó a CNN su discográfica de toda la vida, RCA.

D’Angelo murió este martes “tras una larga y valiente batalla contra el cáncer”, afirmó su familia.

“Nos entristece que solo deje recuerdos entrañables con su familia, pero estamos eternamente agradecidos por el legado de música extraordinaria y conmovedora que deja”, añadió el comunicado. “Les pedimos que respeten nuestra privacidad en estos momentos difíciles, pero los invitamos a unirse a nosotros en el duelo por su fallecimiento y, al mismo tiempo, en la celebración del don de la música que dejó al mundo”.

RCA también emitió un comunicado diciendo que estaban “profundamente entristecidos” por su fallecimiento.

“Fue un visionario sin igual que fusionó sin esfuerzo los sonidos clásicos del soul, funk, góspel, R&B y jazz con una sensibilidad de hip hop”, decía el comunicado. “La composición, el talento musical y el inconfundible estilo vocal de D’Angelo han perdurado y seguirán inspirando a generaciones de artistas por venir”.

Nacido como Michael Eugene Archer en Richmond, Virginia, D’Angelo era hijo de un predicador pentecostal, según un perfil publicado en VIBE. Al crecer en la iglesia, su talento musical fue descubierto desde temprano.

A los 16 años, ganó la competencia de noche amateur “Showtime at the Apollo” después de interpretar el exitoso sencillo de Johnny Gill, “Rub You the Right Way”, según recordó en 2014.

Para cuando tenía 18 años se dirigió a la ciudad de Nueva York con la esperanza de seguir una carrera profesional como cantante.

Dado que su familia estaba tan involucrada en la iglesia, no fue una decisión que tomara a la ligera.

En una entrevista con GQ publicada en 2014, habló sobre sentirse dividido entre lo sagrado y lo profano. La música era increíblemente poderosa para él.

“Aprendí a una edad temprana que lo que hacíamos en el coro era tan importante como el predicador. Era un ministerio en sí mismo. Podíamos agitar las aguas, ¿sabes?”, dijo D’Angelo. “El escenario es nuestro púlpito, y puedes usar toda esa energía y esa música y las luces y los colores y el sonido. Pero ya sabes, tienes que tener cuidado”.

No obstante, el canto no fue la manera en que inicialmente encontró el éxito.

En 1994, un sencillo que coescribió titulado “U Will Know” fue incluido en la banda sonora de la película “Jason’s Lyric” y llegó al top 10 de las listas de R&B.

Al año siguiente, debutó su álbum “Brown Sugar”, que lo estableció como una de las estrellas emergentes del neo-soul, un subgénero del R&B que mezcla soul, jazz, hip-hop y rhythm and blues.

“Brown Sugar” se convertiría en su primer álbum en alcanzar ventas de platino.

Cinco años después, lanzó “Voodoo”, un álbum que casi fue eclipsado por el video de su sencillo “Untitled (How Does It Feel?)”.

En él, un D’Angelo aparentemente desnudo y musculoso canta sensualmente mientras mira directamente al lente de la cámara, una actuación que encendió a los seguidores.

“Hicimos este video para mujeres”, dijo Paul Hunter, quien dirigió “Untitled” junto con el entonces mánager de D’Angelo, Dominique Trenier, a la revista Spin en 2008.

“La idea era que se sintiera como si estuviera uno a uno con quien fuera la mujer”.

El video sexy lo catapultó al estrellato, pero también contribuyó a que se alejara de la industria musical por un tiempo prolongado. El cantante luego dijo que no se sentía cómodo siendo un símbolo sexual.

“‘Untitled’ no estaba destinado a ser su declaración de principios para Voodoo”, dijo Trenier a Spin. “Me alegra que el video haya hecho lo que hizo, pero ambos estábamos decepcionados porque, hasta el día de hoy, en la memoria de la gente en general, él es el tipo desnudo”.

Tanto el álbum como esa canción ganaron premios Grammy.

D’Angelo no lanzaría otro álbum hasta “Black Messiah” en 2014, que grabó con la banda The Vanguard.

Hombre profundamente reservado, también fue padre y compartió un hijo, ahora adulto, con la también cantante y compositora Angie Stone.

Stone murió en marzo de 2025 tras un accidente de tráfico después de una presentación en Mobile, Alabama.

