Las 5 cosas que debes saber este 13 de octubre: liberan rehenes en Gaza, amenaza de aranceles y carrera lunar

Por CNN en Español

China y EE.UU. reavivan amenazas de aranceles. Tres países africanos dicen que no aceptarán a Ábrego García. ¿Está perdiendo la NASA la carrera lunar? Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

Hamas liberó este lunes a los 20 rehenes vivos que seguían retenidos en Gaza tras dos años de guerra, como parte de la primera fase de un acuerdo de alto el fuego con Israel impulsado por Estados Unidos. El presidente Donald Trump, quien viajó a Medio Oriente, se dirigirá hoy al parlamento israelí y más tarde viajará a Egipto, donde se unirá a líderes de más de 20 países para una cumbre sobre Gaza.

Beijing prometió medidas de represalia contra Washington si el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cumple su amenaza de imponer nuevos aranceles del 100 % a las importaciones chinas. La última amenaza de Trump llegó tras el anuncio de China de una serie de restricciones a la exportación de minerales de tierras raras la semana pasada.

Funcionarios de tres países africanos declararon que no permitirán que Estados Unidos deporte al salvadoreño Kilmar Ábrego García a sus naciones, lo que podría frustrar los planes del Gobierno de Trump de mantenerlo bajo custodia.

Una tormenta denominada nor’easter de gran impacto está desatando ráfagas de viento dañinas, lluvias intensas e inundaciones en la Costa Este de Estados Unidos, mientras avanza por el Atlántico medio hacia el norte. Estos son los detalles de las afectaciones y el pronóstico.

El presidente Donald Trump dijo el domingo que está considerando decirle a su par de Rusia, Vladimir Putin, que si la guerra en Ucrania no termina habilitará el envío de misiles Tomahawk de largo alcance a Kyiv, lo que permitiría al país penetrar profundamente en territorio ruso.

¿Por cuál película ganó el Oscar la recientemente fallecida Diane Keaton?

A. “Annie Hall”

B. “The Godfather”

C. “Morning Glory”

D. “Reds”

⬇️ Conoce la respuesta más abajo.

Los museos del Smithsonian y el Zoológico Nacional cierran sus puertas por el cierre del Gobierno

Los museos del Smithsonian y el Zoológico Nacional, que habían permanecido abiertos utilizando fondos presupuestarios de años anteriores, cerraron sus puertas el domingo mientras el cierre del Gobierno entra en su tercera semana.

Brasil enfrenta una mortal crisis por las bebidas adulteradas con metanol

Un hombre murió en Brasil días después de beber un cóctel de vodka mezclado con un asesino invisible: metanol industrial. Este líquido es el responsable de una crisis sanitaria que ha desatado un pánico nacional que afecta a unos 100 millones de personas, según las autoridades sanitarias.

¿Está perdiendo la NASA la carrera lunar? La mirada está puesta en el lanzamiento de un megacohete

Las llamadas para que Estados Unidos lleve astronautas a la Luna antes de que termine la década han sido cada vez más fuertes y frecuentes. China parece avanzar en la carrera mientras crecen los cuestionamientos a SpaceX, la empresa elegida para ejecutar la misión de EE.UU.

47

Las fuertes lluvias que han caído en México dejaron hasta ahora al menos 47 muertos y decenas de desparecidos a su paso.

“Son asesinatos ilegales porque la idea de que EE.UU. esté involucrado en un conflicto armado con cualquier narcotraficante venezolano es absurda”

— El representante Jim Himes, miembro de mayor rango de la Comisión Permanente Selecta de Inteligencia de la Cámara de Representantes, calificó los recientes ataques militares estadounidenses en el Caribe contra barcos presuntamente tripulados por narcotraficantes venezolanos de “asesinatos ilegales”.

Conoce a la programadora indígena que llevó la lengua náhuatl a Google Translate

Gabriela Salas, programadora y promotora de las lenguas indígenas, ganó reconocimiento internacional por incorporar una variante de la lengua náhuatl en el traductor de Google. Visitamos a la científica de datos en su natal pueblo, Chapulhuacán, en el estado mexicano de Hidalgo.

👋 Nos vemos mañana.

🧠 La respuesta del quiz es: A. Diane Keaton, quien falleció el sábado a los 79 años, ganó un premio Oscar como mejor actriz por “Annie Hall” (1977), película que destacó tanto su talento para la comedia como su capacidad para interpretar momentos auténticos y de gran vulnerabilidad.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.