Honduras vs. Haití, por las eliminatorias para el Mundial 2026: previa, formaciones, hora y cómo ver por TV e internet

Por Federico Leiva, CNN en Español

Con tres jornadas por disputar, las Eliminatorias de la Concacaf para el Mundial de 2026 entran ahora en su recta final. Ya no hay margen de error. Este lunes, Honduras recibe a Haití en Tegucigalpa en un duelo directo por el liderato de la Zona C, que entrega solo un cupo directo para la cita máxima del año próximo.

Los centroamericanos vienen de un decepcionante empate, también en casa, frente a Costa Rica, en un juego donde abundaron las interrupciones y brillaron por su ausencia las situaciones claras de gol.

Se sabe, la Honduras dirigida por el colombiano Reinaldo Rueda apuesta primero a la valla invicta, pero ahora en casa no puede permitirse nada menos que los tres puntos, ya que luego tendrá que salir de visitante en sus dos últimos compromisos.

Salir a ganar será casi una obligación para uno de los seleccionados que menos goles ha marcado en lo que va de la Tercera Ronda de las Eliminatorias.

Enfrente tendrá a un seleccionado peligroso y que viene con espíritu renovado. Haití aprovechó el empate entre Honduras y Costa Rica del jueves con una goleada a domicilio sobre Nicaragua. Fue 3-0 para los Grenadiers, que hoy lideran la zona con los mismos puntos que los hondureños, pero con mejor diferencia de gol.

Haití convirtió tres goles en sus últimos dos partidos, demostrando que tiene poderío ofensivo e inteligencia para capitalizar cada error defensivo del rival, como le pasó a Nicaragua. Cada desatención puede terminar en gol de los caribeños, que tienen al goleador de la eliminatoria, Duckens Nazon.

Honduras también tiene algunos números a su favor, especialmente en el historial mano a mano. Los Catrachos ganaron 13 de los 19 enfrentamientos que registran hasta ahora, con apenas cinco derrotas. Además, está invicto ante los caribeños en los últimos cuatro partidos por eliminatorias.

El duelo, ya de por sí atractivo por tratarse de esta instancia, podría tener un factor extra: la lluvia. La Comisión Permanente de Contingencias del país (Copeco) emitió una alerta roja por 24 horas para el departamento de Francisco Morazán, donde está ubicada Tegucigalpa.

El lunes, en el Estadio José de la Paz Herrera Uclés, ambos seleccionados buscarán dar un paso clave para consolidar sus aspiraciones mundialistas.

Honduras: Édrick Menjívar; Andy Najar, Getsel Montes, Julián Martínez, Joseph Rosales; Deiby Flores, Jorge Álvarez, Edwin Rodríguez, Luis Palma, Romell Quioto y Anthony Lozano.

Haití: Johny Placide; Carlens Arcus, Ricardo Ade, Markhus Lacroix, Jean-kevin Duverne; Jeanricner Bellegarde, Danley Jean Jacques, Josue Jeremie Casimir, Ruben Providence; Franztdy Pierrot y Duckens Nazon.

8:00 p.m. de Miami.

9:00 p.m. de Buenos Aires.

6:00 p.m. de Ciudad de México.

7:00 p.m. de Bogotá.

2:00 a.m. de Madrid (ya martes).

En Estados Unidos: Telemundo Deportes, Amazon Prime Video, CBS Sports Network y Fubo TV.

En México: TV Azteca Deportes

En Sudamérica: YouTube Concacaf

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.