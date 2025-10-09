Jueza bloquea por dos semanas el despliegue de la Guardia Nacional de Trump en Illinois

Por Andy Rose, Dalia Faheid y Bill Kirkos, CNN

Una jueza federal concedió una orden de restricción temporal que bloquea el despliegue de la Guardia Nacional del presidente Donald Trump en Illinois por dos semanas.

La orden emitida este jueves por la jueza de distrito de EE.UU. April Perry bloquea temporalmente el despliegue de efectivos de la Guardia Nacional de cualquier estado, incluido Texas, en el estado de Illinois.

“Los demandados, sus funcionarios, agentes, cesionarios y todas las personas que actúen en concierto con ellos, tienen prohibido temporalmente ordenar la federalización y el despliegue de la Guardia Nacional de Estados Unidos dentro de Illinois”, indica la orden de Perry.

La orden llegó solo horas después de que se viera a miembros de la Guardia Nacional de Texas entrando en un edificio del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) cerca de Chicago.

El Gobierno de Trump había argumentado que los militares son necesarios “para proteger la propiedad federal y al personal que ejecuta la ley federal” de las “acciones violentas y amenazas” por parte de manifestantes. El Gobierno cita el tiroteo en una instalación de ICE en Dallas, donde murieron dos detenidos, como un ejemplo de ataque contra las fuerzas del orden.

“No he visto ninguna evidencia creíble” de que haya habido una rebelión en Illinois, dijo la jueza del Tribunal de Distrito de EE.UU. April Perry, designada por Biden, en su extensa decisión oral.

La jueza dijo que la evidencia demuestra que el despliegue de la Guardia Nacional puede llevar a “disturbios civiles” y “solo echará más leña al fuego” que el Gobierno de Trump ha iniciado como parte de sus acciones de control migratorio.

Perry dijo que emitirá una orden escrita el viernes.

Funcionarios locales dijeron a la jueza que traer a la Guardia sin la cooperación del gobernador demócrata J. B. Pritzker violaba su soberanía.

No está claro cuáles serán los próximos pasos para los guardias que ya están en Chicago.

Se ha programado una audiencia en el caso para el 22 de octubre, cuando la jueza evaluará si la orden de restricción temporal debe extenderse por otros 14 días. La orden de restricción temporal de dos semanas expirará el 23 de octubre a las 11:59 p.m., según indica la orden.

El presidente Trump dijo el lunes que, si los casos judiciales bloqueaban los despliegues miltares en ciudades de EE.UU., podría anularlos efectivamente invocando la Ley de Insurrección, que permite el despliegue de militares en Estados Unidos en ciertas situaciones limitadas.

“Si tuviera que promulgarlo, lo haría”, dijo Trump. “Si hubiera muertos, y los tribunales nos estuvieran reteniendo, o gobernadores o alcaldes nos estuvieran reteniendo, claro que lo haría”.

