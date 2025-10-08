India tiene un festival donde una diosa hindú mata a un demonio. Este año, el demonio es Trump

Por Rhea Mogul, Esha Mitra y Aishwarya S. Iyer, CNN

Sentada sobre su león, la diosa hindú Durga empuña un arma celestial en cada una de sus diez manos. Pero su objetivo no es Mahishasura, el típico demonio del engaño.

La deidad apunta a un enemigo percibido diferente que representa las fuerzas del mal: una figura llamativa con una cabellera rubia, un torso ondulado y un rostro inspirado en el del presidente de EE.UU., Donald Trump.

Inaugurada la semana pasada en el estado de Bengala Occidental, al este de la India, durante el festival hindú de Durga Puja, conocido como Durga Pujo por los hindúes bengalíes, el simbolismo de la escultura era imposible de ignorar.

En una celebración que honra el triunfo del bien sobre el mal, la estatua era más que una simple sátira política. Era un símbolo de una amistad que antes era muy estrecha, ahora deteriorada por los intentos de Trump de reestructurar el comercio global.

“India y Estados Unidos mantenían buenas relaciones anteriormente, pero desde la llegada de Trump, intenta reprimir a India, someternos, aplastarnos”, declaró a CNN Sanjay Basak, miembro de la comisión organizadora de la Puja de Durga en la ciudad de Murshidabad. “Por eso hemos representado a Trump como este demonio, vencido por la poderosa madre Durga”.

Durante el festival de cinco días de Durga Puja, ciudades enteras se transforman en una enorme galería de arte al aire libre donde la batalla mitológica entre la diosa y su demonio se reinventa para reflejar las ansiedades contemporáneas.

A lo largo de los años, estas instalaciones han abordado temas de todo tipo, desde la crisis migratoria hasta las guerras con el vecino Pakistán.

“Osama Bin Laden había sido una opción popular después del 11 de septiembre”, dijo Sushovan Sircar, un consultor que hace videos para redes sociales sobre la cultura bengalí y pasa su tiempo entre Nueva Delhi y Calcuta, la capital del estado de Bengala Occidental.

Después de los mortales enfrentamientos fronterizos entre India y China en 2020, otra instalación representó al famoso líder chino Xi Jinping en el papel de villano, ampliando los límites del comentario diplomático a través del arte religioso.

“Es en este sentido que un pandal (pabellón) decidió representar a Trump como un asur (demonio), como una expresión ostensible de un sentimiento popular del pueblo”, dijo Sircar.

No siempre fue así.

Hace seis años, Trump estuvo de la mano con el primer ministro de India, Narendra Modi, en el estadio NRG de Houston mientras cánticos atronadores de 50.000 personas celebraban a dos populistas de derecha con un talento compartido para convertir las relaciones diplomáticas en grandes espectáculos.

La muestra de colaboración política conocida como el mitin “¡Howdy Modi!” tuvo su reflejo en el posterior evento “Namaste Trump” en Ahmedabad, Gujarat, el mes de febrero siguiente, consolidando la narrativa pública de una alianza personal aparentemente inquebrantable.

Pero últimamente la amistad de ambos líderes se ha puesto a prueba con el regreso de Trump al cargo.

A principios de este año, Trump ridiculizó públicamente a Nueva Delhi, calificando la economía india de “muerta” y al mismo tiempo imponiendo algunos de los aranceles más altos de la historia de su administración al país.

La mitad de los gravámenes del 50 % son un castigo de Trump por el aumento de las compras de India de petróleo ruso tras la invasión de Ucrania por parte de Moscú. La otra mitad forma parte de la emblemática campaña de Trump “America First” para reducir el déficit comercial estadounidense.

India respondió, calificando los aranceles de “injustos” e “injustificados”, al tiempo que señalaba la hipocresía de la medida de Trump. Estados Unidos y Europa, afirmó, siguen comerciando con Rusia en otros productos como fertilizantes y productos químicos.

Pero la administración Trump redobló sus esfuerzos. En agosto, un funcionario de la Casa Blanca describió la guerra de Rusia en Ucrania como la “guerra de Modi”, aumentando la presión sobre Nueva Delhi para que cortara lazos económicos con el Kremlin. India defendió repetidamente sus compras de crudo ruso y calificó la declaración de “inexacta y engañosa”.

Luego, en septiembre, la sorpresiva orden de Trump de imponer una tarifa de US$ 100.000 para las solicitudes de visa H-1B fue percibida por muchos como un ataque personal al talento y la ambición de India, el grupo más grande de beneficiarios del programa de trabajadores calificados.

Es este sentimiento de traición el que encontró una potente salida artística en la forma de la estatua del demonio.

“Trump como Mahishasura está transmitiendo un mensaje político a las personas que visitan el pandal (pabellón) y a los medios de comunicación que lo cubren”, dijo el residente de Calcuta, Tuneer Mukherjee.

Esta mezcla de arte y política es característica de la cultura bengalí, dijo, ofreciendo un mensaje simple pero poderoso: Trump y la “agenda regresiva” de su administración se han convertido en el demonio moderno que debe ser asesinado por la madre divina, Durga.

Durante tres meses, Basak, de la comisión organizadora de la instalación de Trump, dijo que su equipo trabajó en un secreto casi total, una táctica deliberada para crear un elemento de suspenso antes de su revelación.

“La identidad del demonio era un secreto celosamente guardado”, dijo. Tan celosamente guardado, de hecho, que los rasgos finales e inconfundibles de Trump solo se esculpieron en los últimos siete días, ocultos a la vista hasta el último momento.

Cuando apareció en línea un video de la instalación terminada, la respuesta fue electrizante, dijo Basak. “Miles y miles” de personas acudieron al pabellón, formando filas que serpenteaban por el barrio, añadió.

Para Basak, la abrumadora participación fue una validación. “Realmente fue algo que impactó a mucha gente”, dijo, “o al menos, algo que todos querían ver con sus propios ojos”.

En Bengala Occidental, el arte nunca ha sido solo una cuestión de decoración: es un lenguaje para el diálogo, un arma para el disenso y el medio principal para el debate social y político.

Como foco de resistencia contra sus colonizadores británicos, la lucha por la libertad de Bengala se libró tanto con ideas como con armas.

Fue el poeta y novelista Bankim Chandra Chatterjee quien dio al movimiento su grito de guerra con la canción “Vande Mataram” (Salve a la Patria), mientras que la obra del premio Nobel Rabindranath Tagore infundió a la resistencia su alma intelectual y espiritual.

Esta profunda conciencia política no se desvaneció con la independencia. Se institucionalizó aún más durante más de tres décadas de Gobierno local del partido comunista, y hoy, su legado se manifiesta en las calles.

Esta imponente estatua de Trump es una de varias instalaciones con carga política que representan al líder estadounidense o símbolos de su agenda económica como el demonio.

Adorada por millones de hindúes como la madre del universo, la diosa Durga encarna una poderosa dualidad: su lanza y su garrote simbolizan tanto una destreza feroz como una delicada maternalidad.

Y dentro de la comunidad bengalí de la India, particularmente en su epicentro cultural de Bengala Occidental, Durga Puja ha evolucionado más allá de una celebración puramente religiosa a una de las formas más deliberadas de discurso público y comentario sociopolítico de la región.

“Este tipo de crítica y comentario social es algo que forma parte de nuestra cultura”, dijo Basak, del comité organizador de la instalación de Trump.

“Ahora que Trump no hace más que imponer aranceles, este es el gran problema del momento. Así que es lógico que lo presentemos como tal”, sentenció.

