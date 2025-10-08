Dos años de guerra, pérdidas y angustia han cambiado a estos palestinos en Gaza

Por Ivana Kottasová, Sana Noor Haq y Ibrahim Dahman, CNN

Han pasado dos años desde que Israel lanzó su guerra en Gaza y la vida en el enclave nunca ha sido más difícil.

Con al menos 67.173 personas muertas y otras 169.780 heridas, una de cada nueve personas vivas en Gaza antes de la guerra ha resultado herida o ha muerto, informó el martes el Ministerio de Salud del enclave.

Una hambruna provocada por el hombre se extiende por el territorio y la gran mayoría de la población ha perdido sus hogares y medios de vida. Muchos también han perdido la esperanza, a pesar de las conversaciones indirectas de alto el fuego entre Israel y Hamas que se llevan a cabo en Egipto.

Israel lanzó la guerra después de los ataques terroristas del 7 de octubre de 2023 en los que Hamas y sus aliados mataron a más de 1.200 personas y tomaron 251 rehenes en Gaza.

La conducta de Israel en la guerra ha sido tal que expertos internacionales, incluida la Asociación Internacional de Estudiosos del Genocidio, dos importantes organizaciones israelíes de derechos humanos y una investigación independiente de las Naciones Unidas, han concluido que Israel ha cometido genocidio contra los palestinos en Gaza, una acusación que el gobierno de Israel ha negado sistemáticamente.

Para los habitantes de Gaza, la vida se ha convertido desde hace mucho en una cuestión de supervivencia. De intentar, y casi siempre fracasar, asegurar las necesidades básicas de sus seres queridos.

Aquí están las historias de algunos de ellos, compartidas con CNN a través de mensajes y llamadas telefónicas.

Durante meses, Mahmoud Nabil Faraj y su familia han sobrevivido con una sola comida al día. Pero en muchas ocasiones no ha tenido más remedio que prescindir de la comida por completo, dijo, para asegurarse de que su hijo de 7 años y su hija de 5, al menos, pudieran comer algo.

“Estos son los días más difíciles que hemos vivido”, declaró a CNN. “Nuestros hijos se ven privados de los alimentos básicos que necesitan para crecer, y nuestros cuerpos se han vuelto frágiles y débiles debido a la falta de nutrición”.

“La mayor parte del tiempo ahora no hay comida ni agua”, dijo. “Cuando hay, apenas cubre las necesidades mínimas para sobrevivir. No hay fruta. Escasean la leche y los productos lácteos. Faltan huevos por completo. Tampoco hay carne ni aves de corral”.

Muchas personas, incluido él mismo, sufren ahora mareos frecuentes debido a niveles persistentemente bajos de azúcar en sangre, dijo.

“Los precios de los productos básicos se están disparando… solo Dios sabe cómo logramos pagar siquiera esa comida”, declaró a CNN. “Cuando está disponible —lo cual no es frecuente—, un solo kilogramo de azúcar se vende ahora por US$ 150”, añadió.

Antes de la guerra, Faraj tenía una tienda de comestibles y su esposa dirigía un centro de optometría en Shuja’iyya, un barrio al este de la ciudad de Gaza. Ambos negocios fueron destruidos en los ataques israelíes, al igual que su casa, dijo. Huyeron de la zona antes de los ataques.

“Antes comíamos la mejor comida y vestíamos con la mejor ropa”, dijo Faraj. “Ahora estamos desplazados en el oeste de Gaza”.

Faraj dijo que pesaba 113 kilos antes de que comenzara la guerra hace dos años. Ahora, no pesa más de 70 kilos.

Raghad Izzat Hammouda lleva muchos meses hambrienta y desnutrida, sobreviviendo con una dieta pobre compuesta principalmente por pequeñas cantidades de comida enlatada.

Pero quienes más le preocupan son sus seis hermanos menores.

“Tenían sueños hermosos; aspiraban a viajar, estudiar y obtener certificados de excelencia. Pero hoy, su mayor sueño es recolectar leña y buscar agua, ¿y son felices con solo comer un bocado de pan? ¿Te lo imaginas?”, dijo a CNN la joven de 20 años de la ciudad de Gaza.

Dijo que sus padres a menudo se saltan las comidas y dan toda la comida que tienen a los niños.

“Mi madre y mi padre sufren mucho. Como todos los padres de Gaza, cuando ven a sus hijos hambrientos y llorando porque tienen sed y hambre”, dijo.

Hammouda dijo que no hay fruta ni carne en los mercados de Gaza, y que las pocas verduras que hay disponibles son tan caras que quedan fuera de nuestro alcance.

“Antes de la guerra, la comida de mi familia era variada y diversa… Pero ahora, por desgracia, no hay nada de eso disponible”, dijo. “Ahora mismo, toda nuestra comida consiste en productos enlatados… habas enlatadas, guisantes, carne enlatada, etc.… y legumbres como garbanzos, lentejas y frijoles”.

Dijo que había perdido a 10 familiares en la guerra, incluida su abuela de 80 años, Tamam, quien, según dijo, fue asesinada por las fuerzas israelíes.

“No nos permitieron enterrarla hasta una semana después de su muerte”, dijo.

Mohammed Saeed Al-Khatib se quedó atónito cuando vio una foto que le tomó un amigo.

“Me impactó lo mucho que había cambiado mi apariencia. Ya no tenemos espejos y hacía mucho que no me veía”, declaró a CNN.

Al-Khatib calcula que ha perdido más de un tercio de su peso desde que empezó la guerra en Gaza, pasando de 143 kilogramos (315 libras) a aproximadamente 90 kilos (200 libras).

El hombre de 42 años es del barrio Al-Zahra en la ciudad de Gaza, un lugar que, según él, solía ser una de las zonas más hermosas de toda Gaza.

En los últimos dos años, ha sido destruida por implacables ataques aéreos y terrestres israelíes.

“La vida de mis hijos cambió drásticamente: no tenían escuelas, ni atención médica, ni comida adecuada ni agua potable. Las enfermedades los acechaban por todas partes”.

Al-Khatib tiene cuatro hijos: Saba, de 12 años, Hussein, de 9, Julia, de 4, y

Hassan, de apenas 2 años.

La casa de Al-Khatib y casi todas las pertenencias de su familia desaparecieron hace tiempo. Dijo que se han visto desplazados más de seis veces y viven en tiendas de campaña y apartamentos alquilados por toda Gaza.

“Encontrar comida y agua es una lucha diaria”, dijo. En muchos momentos de los últimos dos años, Al-Khatib y su familia no tuvieron más remedio que tomar medidas desesperadas para sobrevivir.

“Usábamos harina podrida, infestada de insectos y gusanos, solo para alimentar a los niños. Limpiábamos y comíamos verduras podridas, consumíamos arroz no apto para el consumo humano, comíamos alimentos enlatados caducados y bebíamos agua contaminada”, dijo.

Mohammed Matar dice que tenía una buena vida antes de que comenzara la guerra.

Trabajaba como diseñador gráfico y su familia siempre tenía suficiente para comer y beber. Su situación económica les permitía salir y divertirse con regularidad. Y como siempre había tenido sobrepeso, había pasado décadas intentando bajar de peso, sin conseguirlo nunca.

Es una vida que ahora parece tan lejana que es casi imposible imaginarla.

“Mis hijos sufren problemas de salud y desnutrición. Uno tiene 4 años y el otro 2”, dijo.

“Compramos un kilo de harina e intentamos que nos dure dos días y medio. A veces me voy a dormir sin cenar para que mi hijo pueda ir al jardín de niños y al menos comer media hogaza de pan por la mañana”, declaró a CNN.

Matar dijo que puede ver el impacto de esta falta de alimentos nutritivos en su propio cuerpo. Ha perdido mucho peso en los últimos dos meses y se siente agotado. Le duelen las manos. Cargar un cubo de agua al segundo piso se ha convertido en una tarea físicamente demasiado difícil, dijo.

Él y su familia —su esposa y dos hijos pequeños— fueron desplazados de su hogar en el campo de refugiados de Al-Shati, en la ciudad de Gaza, a Rafah, en el sur, a principios de la guerra.

Cuando las tropas israelíes entraron en Rafah, la familia se trasladó al oeste de Al-Qarara, cerca de Khan Younis. Cuando los israelíes comenzaron a cercar esa zona, huyeron a Deir al-Balah, en el centro de Gaza.

El resto de su familia está disperso por todas partes.

“Mi madre y mis dos hermanas están en Al-Maghazi (en el centro de Gaza), un hermano está en la ciudad de Gaza y tengo una hermana en Turquía. Siempre pienso en ellas”, dijo.

Eyad Amawi, de cuarenta años, ha estado viendo cómo sus hijos se consumen a pesar de sus mejores esfuerzos por mantenerlos alimentados y saludables.

Declaró a CNN que todos han perdido mucho peso y padecen debilidad. Su hijo menor, Youssef, de tan solo 4 años, padece inflamación del hígado e infecciones intestinales causadas por desnutrición severa, explicó.

“Mi esposa y yo a menudo no comemos nada para que haya suficiente comida para los niños. Los adultos reducimos nuestras porciones, especialmente de pan, para que los niños puedan comer. Pero el pan solo no es suficiente para sobrevivir sin alimentos nutritivos. Y hasta el día de hoy, no se permite la entrada de carne, huevos, pollo ni otros alimentos nutritivos esenciales”, dijo.

Amawi y su familia se han visto desplazados en Deir al-Balah debido a los intensos bombardeos en su barrio de la ciudad de Gaza. Dijo que no han comido con normalidad desde que comenzó la guerra.

“A veces nos las arreglamos con pequeñas distribuciones de ayuda o comprando harina cuando está disponible durante el estricto bloqueo. La mayoría de las veces solo dependemos de lentejas o arroz, y en raras ocasiones conseguimos algunas patatas”, dijo.

Dijo que la guerra ha cambiado todos los aspectos de la vida de la familia. Varios de sus familiares han muerto y algunos de sus sobrinos y sobrinas han resultado heridos.

“Estas pérdidas han dejado una profunda herida en nuestra familia”, dijo. “Hemos perdido nuestra vida normal y la esperanza. Nuestras vidas cambiaron de estabilidad y seguridad a miedo constante; de ​​tener electricidad, agua y comida a tener dificultades para encontrar lo más básico”.

