La Casa Blanca extiende el cronograma de despidos a nivel federal mientras el Partido Republicano lucha por el presupuesto

Por Alayna Treene y Annie Grayer, CNN

La estrategia del Gobierno de Trump para implementar rápidamente despidos masivos de trabajadores federales durante el cierre del Gobierno ha cambiado en los últimos días, dijeron a CNN funcionarios familiarizados con las conversaciones, ya que un número creciente de legisladores republicanos y funcionarios del Gobierno de Trump reconocen los posibles peligros políticos de la medida.

Como los demócratas no han mostrado señales de ceder en su oposición a una medida de financiación provisional que no aborda sus demandas de atención médica y un número creciente de legisladores republicanos advierten sobre posibles consecuencias, la Casa Blanca ahora está planeando posponer al menos un poco más el envío de avisos de Reducciones de Fuerza (RIF, como se suele llamar a los despidos del Gobierno), a pesar de esperar que la amenaza todavía motive a los demócratas.

“Hay un creciente reconocimiento en el ala de la izquierda de que la política de los RIF, en un momento en que sabemos que nuestro mensaje sobre el cierre (del Gobierno) es el mejor, será mejor después”, dijo uno de los funcionarios. Es “la idea de que si le damos más tiempo, será porque los demócratas realmente nos obligaron a actuar y no nos dejaron otra opción”.

“Y no queremos parecer alegres por la gente que pierde su trabajo, por supuesto”, añadieron.

La Casa Blanca inicialmente planeó despidos inmediatamente después del cierre de Gobierno, dijeron los funcionarios. La Oficina de Presupuesto y Administración, dirigida por Russell Vought, hizo recomendaciones la semana pasada sobre las agencias que deberían enfrentar los recortes más pronunciados.

En redes sociales, el propio presidente Donald Trump calificó el cierre del Gobierno como una “oportunidad sin precedentes” para llevar a cabo una de sus prioridades clave: reducir la fuerza laboral federal.

Gran parte de esa retórica fue considerada dentro del gabinete como una amenaza para intentar convencer a los demócratas y forzar su voto para reabrir el Gobierno. Algunas fuentes han señalado que los demócratas pasaron gran parte de los primeros meses de la presidencia de Trump indignados por los despidos de empleados federales del Departamento de Eficiencia Gubernamental, entonces dirigido por Elon Musk.

El presidente también había hablado seriamente sobre el uso de esa apertura para atacar lo que él y muchos conservadores han caracterizado como una creciente burocracia federal, dijeron los funcionarios.

Sin embargo, hay un amplio consenso entre los principales asesores del presidente en el sentido de que, en última instancia, Trump tendrá que cumplir su amenaza si las negociaciones para poner fin al cierre siguen estancadas.

“Llegará un momento en que tendremos que afrontar la realidad. Debemos ser buenos administradores del dinero de los contribuyentes. Pero esperamos que no lleguemos a eso”, dijo un funcionario de la Casa Blanca.

La Casa Blanca remitió a CNN a las declaraciones del lunes de la secretaria de prensa Karoline Leavitt, en las que dijo: “Esta conversación sobre despidos no estaría ocurriendo ahora si los demócratas no hubieran votado para cerrar el Gobierno”.

Trump dijo este martes que “en cuatro o cinco días” podrá decir qué programas gubernamentales pretende eliminar permanentemente “si esto sigue así”.

“Tenemos muchos”, dijo a los periodistas en el Despacho Oval. “No les voy a decir nada, pero lo anunciaremos muy pronto. Pero hay muchas cosas que vamos a eliminar, y eliminarlas definitivamente”.

El cambio de estrategia ocurre en un momento en que varios legisladores republicanos se muestran cautelosos de que usar el cierre del Gobierno para despedir masivamente a trabajadores federales podría, en última instancia, ser contraproducente.

“Es la retórica la que entusiasma a las bases, pero estamos en una batalla de mensajes para ganar al centro. El discurso de ‘cortar y quemar’ los desanima y está reduciendo nuestra influencia”, declaró un republicano de la Cámara de Representantes a CNN.

Otro lo expresó así: “Tenemos la ventaja ahora, pero podríamos perderla con despidos masivos”.

Algunos legisladores han expresado sus preocupaciones directamente a la Casa Blanca, según informaron a CNN dos fuentes republicanas con conocimiento de las conversaciones. Un funcionario de la Casa Blanca no cuestionó que se hayan producido tales conversaciones.

Este martes, el Gobierno también pareció lanzar otra amenaza para intentar presionar a los demócratas, después de que los medios de comunicación informaran sobre un borrador de memorando de la Casa Blanca que sugería que los empleados federales suspendidos podrían no recibir sus salarios atrasados ​​durante el cierre del Gobierno, lo que agravó aún más el problema. Trump no tardó en aprovechar la nueva amenaza, aunque se negó a comprometerse a hacerlo.

“Diría que depende de quién estemos hablando. Les puedo asegurar que los demócratas han puesto a mucha gente en grave riesgo, pero realmente depende de quién estemos hablando”, dijo Trump durante una reunión en el Despacho Oval con el primer ministro de Canadá, Mark Carney. Tal medida sería una ruptura radical con los precedentes.

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, declaró este martes que tanto él como el presidente quieren que los trabajadores federales suspendidos reciban sus salarios atrasados ​​una vez que finalice el cierre. Trump, por su parte, argumentó que “depende” de cada individuo.

“En general, cuidaremos de nuestra gente. Hay personas que realmente no merecen que las cuidemos, y las cuidaremos de otra manera”, dijo a los periodistas.

El primer día del cierre del Gobierno, Vought advirtió a los republicanos de la Cámara de Representantes en una llamada privada que una ola de despidos federales se avecinaba rápidamente, y anticipó que se implementarían en unos pocos días.

Al día siguiente, Trump promocionó que se reuniría con Vought para discutir qué recortes eran necesarios y asintió con la cabeza a los vínculos de su jefe de presupuesto con el Proyecto 2025, un plan conservador que había abogado por importantes recortes al gasto gubernamental, desmantelando la independencia de las agencias gubernamentales y expandiendo la autoridad ejecutiva del presidente.

“No puedo creer que los demócratas de izquierda radical me hayan dado esta oportunidad sin precedentes”, publicó Trump en su plataforma Truth Social en el segundo día del cierre del Gobierno.

Desde entonces, la Casa Blanca, en coordinación con la Oficina de Administración y Presupuesto, ha estado compilando una lista de agencias que planea atacar y discutiéndolas con los líderes del gabinete que las supervisan.

Pero aunque funcionarios de la Casa Blanca habían dicho que los recortes podrían anunciarse el 3 de octubre, los despidos aún no se han materializado. Esta es una buena noticia para algunos legisladores preocupados por el impacto, como el representante republicano Austin Scott de Georgia, quien representa a una gran base de la Fuerza Aérea donde los trabajadores están suspendidos y muchos de sus electores ya no reciben fondos de ayuda por desastre.

El republicano de Georgia argumentó que despedir a empleados federales podría beneficiar a los demócratas. “No he escuchado a ningún republicano en la Cámara expresar su deseo de despidos masivos de empleados federales”, dijo Scott.

El senador Thom Tillis advirtió de manera similar que no garantizar el pago retroactivo de los empleados federales suspendidos sería una mala estrategia política.

“Creo que es un error estratégico informarles ahora o hacerles creer que podrían no recibir sus salarios atrasados. Si yo fuera ellos, buscaría otro trabajo. Y hay mucha gente buena y trabajadora por ahí”, dijo.

Cuando se le preguntó si había una salida viable con los demócratas para poner fin al cierre esta semana, el republicano de Carolina del Norte no se mostró optimista.

“No, no lo creo”, dijo.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Con información de Kristen Holmes y Morgan Rimmer de CNN.