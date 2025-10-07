Greg Abbott dice que miembros de la Guardia Nacional de Texas “ya están en Illinois”

Por Rebekah Riess, CNN

El gobernador de Texas, Greg Abbott, dijo a Fox News este martes por la tarde que los miembros de la Guardia Nacional de Texas “ya están en Illinois” y que tienen “entrenamiento especializado para enfrentar disturbios civiles”.

“Pusieron en práctica ese entrenamiento durante años bajo el Gobierno de Biden, cuando tuvieron que enfrentar disturbios civiles a lo largo de la frontera, especialmente de quienes cruzaban la frontera”, dijo Abbott. “Tienen mucha experiencia respaldando a los agentes de ICE y a otros agentes federales para asegurarse de que puedan aplicar las leyes de forma segura y efectiva”.

Al ser consultado sobre los comentarios del gobernador de Illinois, J. B. Pritzker, quien lo calificó como “una herramienta de Donald Trump” por permitir que la Guardia Nacional de Texas fuera federalizada tras firmar el año pasado una carta conjunta en la que se oponía a las solicitudes presidenciales de enviar sus militares estatales, Abbott respondió que Pritzker “no tiene ni idea, como de costumbre”.

“Necesitaba asegurarme de que cada miembro disponible de la Guardia Nacional estuviera haciendo el trabajo que el Gobierno federal debería haber estado haciendo, que Joe Biden debería haber estado haciendo, y ese es hacer cumplir las leyes de inmigración de Estados Unidos”, explicó Abbott.

“En lugar de intentar ayudar a Joe Biden, estaba usando nuestra Guardia Nacional para hacer cumplir las leyes de inmigración”.

