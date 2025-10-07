Colombia vs. Sudáfrica, por los octavos de final del Mundial Sub-20: previa, horarios y cómo ver en vivo por TV e internet

Por Federico Leiva, CNN en Español

Colombia mantiene vivo el sueño de conquistar el Mundial Sub-20 que se está disputando en Chile, y este miércoles tendrá una prueba de fuego en octavos de final, cuando se enfrente a Sudáfrica con el objetivo de meterse entre los mejores ocho seleccionados de la competencia.

La selección juvenil cafetera es una de las invictas en la competencia. Ganó el Grupo F, igualando en puntos, diferencia de goles y tantos a favor con Noruega, pero se vio favorecida por el criterio de “fair play”, es decir, tuvo menos tarjetas amarillas.

Su único triunfo fue en el debut, cuando venció a Arabia Saudita 1-0. Luego le siguieron dos empates, 0-0 con Noruega (donde mereció ganar ampliamente) y 1-1 con Nigeria, donde recibió por primera vez un gol rival.

Los colombianos han sido superiores en todos sus partidos, pero tienen en el debe el gol, habiendo marcado apenas dos en los tres partidos jugados. El combinado sudamericano suele plantarse con un esquema 4-3-3 ofensivo, siempre buscando dañar al rival de turno.

Enfrente estará Sudáfrica, que terminó en segundo lugar del Grupo E, por detrás de Estados Unidos y por delante de Francia, aunque la realidad es que las tres selecciones terminaron igualadas en seis puntos.

Los africanos han ido de menos a más. Perdieron en el debut ante Francia en un partido donde fueron claramente superados, se aprovecharon de la débil Nueva Caledonia al ganarle 5-0 y dieron la sorpresa al vencer a Estados Unidos (venía con marcha perfecta) por 2 a 1, en un duelo donde pareció llevarse más de lo que mereció.

Este miércoles, el Estadio El Teniente, para casi 15.000 espectadores, será testigo de un duelo que promete emociones en busca de la gloria en el mundial juvenil.

El vencedor enfrentará a España, que este martes venció a Ucrania por 1-0.

3:30 p.m. de Miami

2:30 p.m. de Bogotá

4:30 p.m. de Buenos Aires

1:30 p.m. de Ciudad de México

9:30 p.m. de Madrid

En Colombia podrá verse por RCN, Caracol TV y DSports en TV y Amazon Prime y DGO por streaming.

En México, a través de Caracol Televisión y RCN, Ditu y FIFA+.

En Argentina podrá verse por DSports o su plataforma de streaming, DGO.

