Las 5 cosas que debes saber este 3 de octubre: EE.UU. en “conflicto armado”, ICE y flotilla detenida por Israel

Aumentan los incidentes con falsos agentes de ICE. El impacto del cierre del Gobierno de EE.UU. en los trámites migratorios. ¿Qué pasó con la flotilla interceptada por Israel? Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

El presidente Donald Trump determinó que Estados Unidos está en un “conflicto armado” con los cárteles de la droga que su administración ha designado como organizaciones terroristas, de acuerdo a un aviso que el Pentágono proporcionó al Congreso el miércoles, obtenido por CNN.

Una revisión de CNN de denuncias judiciales, publicaciones en redes sociales y noticias locales encontró dos docenas de incidentes con personas que se hicieron pasar por agentes de ICE en 2025, en casos que van desde agitadores políticos que buscan intimidar a inmigrantes hasta otros de personas que usan la apariencia de autoridad para supuestamente secuestrar, robar, agredir o violar a víctimas.

La intercepción por parte de las fuerzas israelíes de una flotilla que transportaba ayuda hacia Gaza generó condena mundial. De los 443 participantes de la misión humanitaria, al menos 25 eran latinoamericanos y 40 españoles. Esto es lo que sabemos.

El cierre del Gobierno federal de Estados Unidos está impactando en los servicios y funciones estatales, aunque su efecto es menor en la mayoría de trámites migratorios, ya que varios de esos servicios se autofinancian con las tasas cobradas a los solicitantes.

El presidente Vladimir Putin respondió este jueves a su par Donald Trump, quien llamó a Rusia un “tigre de papel”. “Un tigre de papel. ¿Qué sigue entonces? Vayan y enfréntense a este tigre de papel”, dijo Putin. El mandatario también se refirió a la posibilidad de que Estados Unidos suministre misiles de crucero Tomahawk a Ucrania, advirtiendo que ese paso podría conducir a una nueva y peligrosa escalada.

¿Cuál es el estado de EE.UU. que recibió más inmigrantes entre 2023 y 2025?

A. Texas

B. Florida

C. California

D. Nueva York

Del espacio al Super Bowl: los hitos que celebran a los latinos esta semana

¿Cómo enfrentar el cansancio que provocan las noticias negativas? Aquí te ofrecemos un respiro con el repaso de las buenas noticias de la semana para los latinos.

¿No recibiste todavía el correo de la FIFA sobre los boletos para el Mundial 2026? Esto debes saber

Si aplicaste para el sorteo de entradas del Mundial de 2026 y aún no recibiste un correo de la FIFA con el resultado, no desesperes. El ente organizador comenzó a enviar correos a los participantes desde este lunes, pero no hay un plazo específico para dar por terminado este proceso.

¿Es la foto de un oso polar la mejor imagen para impulsar la lucha contra el cambio climático? Piénsalo dos veces

Para muchos de nosotros es un acto reflejo. Nos preguntan qué imagen asociamos con el cambio climático y, pese a la andanada de eventos extremos alimentados por el calentamiento global, seguimos respondiendo lo mismo que cuando éramos niños: osos polares víctimas del deshielo. Sin embargo, esta referencia ha caído en desuso en los últimos años y no es casualidad.

6.600 millones de toneladas

Astrónomos han observado un planeta errante fuera de nuestro sistema solar que tiene una tasa de crecimiento récord de 6.600 millones de toneladas por segundo.

“No hay ningún lugar donde se pueda brindar refugio seguro a personas que están en este país ilegalmente. Ni en el Super Bowl ni en ningún otro lugar”

Corey Lewandowski, asesor del Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU., dijo en una entrevista que agentes de ICE estarán presentes en el show de Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl de 2026.

Una aurora boreal ilumina el cielo de San Petersburgo

Una aurora boreal fue grabada desde la torre del Lakhta Center, el edificio más alto de Europa y Rusia, en San Petersburgo. El fenómeno suele verse en el hemisferio norte a altas latitudes y puede expandirse durante períodos de alta actividad solar.

