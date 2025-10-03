Del espacio al Super Bowl: los hitos que celebran a los latinos esta semana

Por CNN Español

¿Cansado de encontrarte solo con noticias negativas? Aquí te ofrecemos un respiro con el repaso de las buenas noticias para los latinos esta semana.

ATENEA, un microsatélite argentino, será lanzado a bordo de la misión Artemis II de la NASA, que busca llevar nuevamente a astronautas a la luna, por primera vez desde 1972.

La Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de Argentina celebra de esta forma un nuevo hito para la industria espacial del país sudamericano.

El lanzamiento está previsto para febrero de 2026, y ya tiene asegurado un lugar para el único desarrollo de origen latinoamericano que tendrá la misión.

ATENEA fue fabricado por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae) junto a la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires (FIUBA), el Instituto Argentino de Radioastronomía (IAR), la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y la empresa VENG S.A, según detalla la página oficial del Gobierno de Argentina.

¡Aplausos para la ciencia latinoamericana!

Cada año, al menos 1.300 millones de toneladas se desperdician en todo el mundo, según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés). Esto ocurre mientras más de 2.300 millones de personas afrontan inseguridad alimentaria, de acuerdo a las cifras del mismo organismo.

Como una forma de generar conciencia, la FAO lanzó la campaña #SinDesperdicioChallenge, un reto en redes sociales para promover el aprovechamiento al máximo de los alimentos. A este desafío se sumaron varios chefs latinoamericanos que enseñan distintas maneras de disminuir el desperdicio de comida.

Se trata del chef chileno Heinz Wuth, conocido en redes sociales como Ciencia y Cocina, el mexicano Alfredo Oropeza. la dominicana Inés Páez, “Chef Tita”, Rodrigo Pacheco, embajador nacional de Buena Voluntad de FAO Ecuador, Palmiro Ocampo (Perú), Camila Peñaloza (Chile), y los miembros del colectivo Un tenedor dorado Lupita Vidal (México), Pablo Díaz (Guatemala), Catalina Vélez (Colombia), y Marsia Taha y Jairo Michel (Bolivia).

La investigadora mexicana Romina Quezada Morales recibió el Premio UNESCO/Juan Bosch para la Promoción de la Investigación en Ciencias Sociales en América Latina y el Caribe por su investigación sobre la participación indígena en la educación.

Su investigación, titulada “La participación indígena en la educación global y el Navegador Indígena en Bolivia”, desarrolla sobre “la justicia educativa, la autonomía indígena y la formulación de políticas públicas inclusivas en la región”, según detalla la página oficial de la UNESCO.

“El trabajo se centra en el proyecto Bésiro en Bolivia, que forma parte de la iniciativa global Navegador Indígena, y analiza cómo las comunidades indígenas utilizan marcos educativos internacionales para reivindicar sus derechos, prestando especial atención a las necesidades y derechos de las mujeres y los niños indígenas”, detalla el comunicado.

Arizona tendrá por primera vez a una mujer latina representando al estado en el Congreso de Estados Unidos. Se trata de Adelita Grijalva, una demócrata que asumirá el cargo que dejó su fallecido padre, Raúl Grijalva. Mira la entrevista que le hizo CNN Español, en la que habla de los desafíos en el marco de la administración de Donald Trump.

Bad Bunny fue anunciado este domingo como el artista del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX. El juego por el campeonato del fútbol americano profesional de EE.UU. está programado para el 8 de febrero de 2026, en el Levi’s Stadium, de Santa Clara, California.

Su presencia en el Super Bowl reivindica a los más de 65 millones de latinos que viven en Estados Unidos. Después de una súper exitosa y millonaria residencia en Puerto Rico, el anuncio es un mensaje alentador para sus fans, muchos de ellos latinos dentro y fuera de Estados Unidos.

