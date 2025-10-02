Fuerzas israelíes interceptan convoy de barcos de ayuda con destino a Gaza y detienen a activistas

Por Jack Guy, Billy Stockwell, Dana Karni, Abeer Salman y Lex Harvey, CNN

La activista climática sueca Greta Thunberg y otros pasajeros a bordo de una flota de barcos de ayuda con destino a Gaza fueron detenidos por las fuerzas israelíes después de que más de una docena de embarcaciones de la Flotilla Global Sumud fueran interceptados, lo que provocó protestas mundiales.

La flotilla intenta romper el bloqueo israelí de Gaza, que dura 18 años, y llevar ayuda al enclave devastado por la guerra mediante barcos que zarpan de puertos del Mediterráneo.

Alrededor de las 7:00 a.m., hora local, de este jueves, 29 barcos de la GSF seguían navegando y se encontraban a unas 46 millas náuticas de Gaza, mientras que 15 barcos habían sido interceptados, según el rastreador de la GSF.

Los organizadores de la flotilla calificaron la interceptación de los barcos por parte de Israel de “ataque ilegal” contra los trabajadores humanitarios, mientras que Israel dijo que los activistas “no estaban interesados ​​en la ayuda, sino en la provocación”.

Esto es lo que sabemos sobre la flotilla.

Los primeros barcos fueron interceptados y abordados por fuerzas israelíes el miércoles por la noche, hora local, a unas 70 millas náuticas de Gaza, según el GSF, que acusó a Israel de atacar agresivamente a sus buques.

GSF informó en Telegram que una embarcación fue embestida deliberadamente, mientras que otras dos fueron atacadas con cañones de agua. GSF también publicó un video que, según afirma, muestra al buque Yulara cuando es alcanzado por cañones de agua, y agregó que nadie a bordo resultó herido.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel afirmó que varios barcos habían sido “detenidos de manera segura” y que sus pasajeros estaban siendo “transferidos a un puerto israelí”.

“Greta y sus amigos están sanos y salvos”, dijo el ministerio en X, refiriéndose a Thunberg, a quien se puede ver sentada en el suelo rodeada de personal militar en un video que acompaña la publicación en las redes sociales.

GSF calificó la interceptación de los barcos por parte de Israel como “un ataque ilegal contra trabajadores humanitarios desarmados”.

“Hacemos un llamado a los Gobiernos e instituciones internacionales para que exijan su seguridad y liberación inmediata”, manifestó la organización en Telegram.

La reacción internacional contra las acciones de Israel fue rápida: los manifestantes inundaron las calles en Italia y Turquía y los líderes extranjeros expresaron su indignación.

Las intercepciones se producen apenas días después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, revelara su propuesta de paz para poner fin a la guerra en Gaza junto con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en Washington.

La Flotilla Global Sumud (GSF) está compuesta por más de 500 participantes de decenas de países, según los organizadores.

El convoy zarpó desde Barcelona, España, el 31 de agosto y ha sido reforzado por otros barcos de activistas de otros puertos mediterráneos a medida que se ha acercado a Gaza.

La flotilla tenía como objetivo entregar alimentos, agua y medicinas a los civiles en Gaza en un intento de romper el bloqueo marítimo israelí al territorio, que ya dura 18 años.

Entre los participantes hay legisladores de España e Italia, así como Thunberg, quien fue deportada de Israel en junio después de que otro barco de ayuda con destino a Gaza en el que estaba fuera interceptado por Israel.

Tras casi dos años de guerra israelí en el enclave, Gaza se ha visto azotada por un creciente número de muertes y el hambre, mientras Israel impide que la tan necesaria ayuda llegue a los palestinos.

En agosto, la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases, respaldada por la ONU, informó que algunas zonas de Gaza sufren una hambruna provocada por el hombre.

Horas antes de que los barcos fueran interceptados el miércoles, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel dijo que su armada había contactado a la flotilla y “les había pedido que cambiaran de rumbo”.

“Israel ha informado a la flotilla que se está acercando a una zona de combate activo y violando un bloqueo naval legal”, publicó el ministerio en X. El “único propósito” de la flotilla era la “provocación”, afirmó.

El ministerio dijo anteriormente que había ofrecido repetidamente rutas alternativas para que la ayuda ingresara a Gaza, incluida una transferencia a través del puerto de Ashkelon en Israel.

Sin embargo, los organizadores de la flotilla dijeron a CNN que “no aceptarán la oferta de entregar la ayuda a nadie que no sean los destinatarios previstos, que son los civiles en Gaza”.

GSF también dijo que algunas de sus embarcaciones fueron atacadas por drones y afirmó que las agresiones formaban parte de una campaña sostenida de intimidación israelí.

Las fuerzas israelíes no respondieron a una solicitud de comentarios de CNN sobre los supuestos ataques con drones, pero el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel ha dicho que ha encontrado documentos en Gaza que “prueban la implicación directa de Hamas” en la financiación y ejecución de la flotilla. GSF ha rechazado estas afirmaciones como “propaganda”.

El embajador de Israel ante las Naciones Unidas, Danny Danon, dijo anteriormente que aquellos que “intentaran ingresar ilegalmente a territorio israelí” serían deportados inmediatamente después de la festividad judía de Yom Kippur.

“No permitiremos que ninguna maniobra de relaciones públicas que se acerque a una zona de guerra activa viole nuestra soberanía”, publicó en X.

Manifestantes propalestinos se reunieron en Italia, Turquía, Grecia, Túnez y Argentina después de que las fuerzas israelíes interceptaran los barcos.

En Italia, los manifestantes salieron a las calles en ciudades como Roma, Pisa, Florencia y Turín el miércoles por la noche, mientras que un importante sindicato italiano convocó a una huelga general nacional este viernes, en los sectores público y privado, en solidaridad con la flotilla y el pueblo de Gaza.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Turquía calificó la interceptación de “acto de terrorismo” mientras estallaban protestas en Estambul.

Hamas lo calificó de “asalto traicionero y acto de piratería”.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, calificó la interceptación como un “crimen internacional” por parte de Netanyahu y dijo que expulsaría a los diplomáticos israelíes de su país.

“Se denuncia de inmediato el acuerdo de libre comercio con Israel”, publicó en X. “Toda la delegación diplomática israelí en Colombia se retira”.

Petro también puso en duda el plan de paz de Trump para Gaza, calificándolo de “un plan de paz con gente ya muerta de hambre”.

Tras la interceptación, el ministro de Asuntos Exteriores de Francia, Jean-Noel Barrot, pidió a las autoridades israelíes que garanticen la seguridad de los participantes y “garanticen su derecho a la protección consular”.

El ministro de Asuntos Exteriores de Italia, Antonio Tajani, dijo que “el asunto debería terminar sin daños”, siempre y cuando nadie “cometa errores”.

Tajani afirmó que el Gobierno de Israel había dado instrucciones claras a sus militares: “No se permitirán actos de violencia contra las personas a bordo de la flotilla”.

Activistas extranjeros han intentado entregar ayuda en el pasado a Gaza, pero han sido interceptados por fuerzas israelíes o han sido atacados de alguna forma.

Otro barco de ayuda con destino a Gaza que transportaba a Thunberg y otros activistas destacados de la Coalición de la Flotilla de la Libertad fue interceptado por Israel en junio; los pasajeros fueron detenidos y posteriormente deportados.

En mayo, activistas a bordo de un barco de ayuda dijeron que fueron atacados por un dron israelí en aguas internacionales frente a Malta.

Las fuerzas israelíes no negaron su participación en el ataque con dron y un avión de carga de la Fuerza Aérea de Israel fue detectado por rastreadores de vuelos dando vueltas sobre las aguas cerca de Malta durante un período prolongado antes del ataque, según el sitio web de rastreo de vuelos ADS-B Exchange.

Y en 2010, fuerzas israelíes atacaron una flotilla de ayuda en aguas internacionales, matando a nueve ciudadanos turcos y provocando indignación en todo el mundo. Una décima persona murió a causa de las heridas sufridas en el bombardeo en 2014, después de pasar cuatro años en coma.

Sharon Braithwaite, Niamh Kennedy y Antonia Mortensen de CNN contribuyeron a este informe.