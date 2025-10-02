Funcionario del Gobierno de Trump dice que agentes de ICE estarán en el espectáculo de Bad Bunny en el Super Bowl

Por Gonzalo Jiménez, CNN en Español

Corey Lewandowski, quien fuera gerente de campaña de Donald Trump en 2016 y actualmente trabaja como asesor del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), dijo en una entrevista en el canal de YouTube del comentarista político Benny Johnson que agentes de ICE estarán presentes en el show de Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl de 2026.

El músico puertorriqueño fue escogido por la NFL para ser el artista que amenice el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX, que se llevará a cabo en el Levi’s Stadium en Santa Clara, California, el domingo 8 de febrero de 2026.

El anuncio de la NFL se produjo tras declaraciones sobre el tema de Bad Bunny, quien ha manifestado abiertamente que evitará hacer paradas de su gira en Estados Unidos, citando temores de que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE) realice redadas en los lugares de los conciertos.

En la entrevista, Johnson pregunta a Lewandowski si habrá agentes de ICE en el espectáculo de Bad Bunny en el Super Bowl y él responde: “No hay ningún lugar donde se pueda brindar refugio seguro a personas que están en este país ilegalmente. Ni en el Super Bowl ni en ningún otro lugar. Los encontraremos. Los detendremos. Los llevaremos a un centro de detención y los deportaremos”.

CNN en Español se comunicó con el Departamento de Seguridad Nacional para obtener un comentario sobre las declaraciones de Lewandowski. El DHS respondió: “No hay refugio seguro para inmigrantes ilegales criminales y violentos en Estados Unidos”.

Integrantes del DHS han estado presentes durante mucho tiempo en los Super Bowl, uno de los eventos especiales anuales de más alto perfil del país.

El asesor también criticó a la NFL, que organiza el magno evento del fútbol americano, por haber escogido al artista puertorriqueño. “Es una vergüenza que hayan decidido elegir a alguien que parece odiar tanto a Estados Unidos para representarlos en el espectáculo de medio tiempo”, dijo.

“Estaremos en todos lados donde Bad Bunny se presente. Mire, si hay inmigrantes ilegales, no me importa si es un concierto de Johnny Smith, de Bad Bunny o de cualquier otra persona. Vamos a hacer cumplir la ley en todas partes porque vamos a garantizar la seguridad de los estadounidenses. Esa es la directiva del presidente”, añadió.

Lewandowski, quien ha acompañado a Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, en operativos de ICE, concluyó: “Y si usted está en este país legalmente, hágase un favor: váyase a casa. Le compraremos el boleto de avión. Salga del país y tendrá la oportunidad de regresar legalmente. Si está aquí ilegalmente, no me importa si lleva dos minutos, dos días o 20 años. Lo encontraremos. Lo deportaremos”.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.