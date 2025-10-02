Dos drones repartidores de Amazon se estrellan contra una grúa en Arizona y suspenden las operaciones de Prime Air

Por Alexandra Skores, CNN

Dos drones de reparto de Amazon Prime Air chocaron contra una grúa en Arizona, lo que causó daños “importantes” y un incendio este miércoles. El episodio llevó a la empresa a suspender finalmente las operaciones de reparto con drones.

Los dos drones MK30 se estrellaron contra la pluma de una grúa en Tolleson, Arizona, cerca de Phoenix, el miércoles alrededor de las 10:00 a.m., según la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés). No se reportaron heridos.

Un video de helicóptero de KTVK/KPHO, afiliada de CNN, muestra los restos de los drones de más de unos 36 kilogramos (80 libras) destrozados en el suelo.

Según Amazon, la suspensión de las operaciones con drones es temporal y fue una decisión tomada por la empresa.

Terrence Clark, portavoz de Amazon, confirmó que están trabajando con las autoridades pertinentes para investigar el incidente.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte y la FAA están investigando.

Los drones de Amazon Prime Air han ofrecido el servicio de mensajería de paquetes a los clientes desde 2022, afirma la compañía.

En abril, Amazon inauguró el centro de entrega con drones en Tolleson. Los residentes de la zona han podido recibir compras de menos de dos kilos y medio en menos de una hora.

Los drones MK30 están aprobados por la FAA para volar más allá de donde el operador puede verlos y utilizan un “sofisticado sistema de detección y evasión a bordo” para prevenir accidentes, dice la compañía en su sitio web.

