Un edificio de gran altura se derrumba parcialmente en el Bronx tras una explosión: hasta ahora no se reportan heridos

Por Holly Yan y John Miller, CNN

Una explosión en un edificio de apartamentos de la ciudad de Nueva York hizo volar una parte de la construcción desde el suelo hasta el tejado, aterrorizando a los residentes del Bronx.

Un conducto de ventilación conectado a la caldera en el edificio en la avenida Alexander se derrumbó, declaró el comisionado del Departamento de Bomberos de Nueva York. “Creemos que ahí fue donde ocurrió la explosión”, pero eso lo determinarán los investigadores, añadió el comisionado Robert Tucker.

No se reportaron heridos ni muertos, declaró el alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams. Algunos residentes han sido evacuados como medida de precaución, informó WABC, afiliada de CNN.

Una testigo declaró haber llamado al 911 tras ver humo cerca del edificio esta mañana.

“Le estaba explicando a la señora lo que vi, y me dijo: ‘Espere, déjeme transferirla a los bomberos’”, declaró la testigo a WCBS, afiliada de CNN.

“Antes de que me transfiriera, todo el edificio simplemente… se escuchó un fuerte estruendo, y algo explotó. Y se derrumbó sin más”.

Una de las esquinas del edificio de viviendas públicas resultó dañada, con la pared parcialmente desprendida, según mostraba un video del helicóptero de WABC, afiliada de CNN.

Los equipos de búsqueda y rescate se encuentran en el tejado del edificio de viviendas públicas, trepando por pilas de ladrillos.

Mientras los bomberos se apresuran a encontrar a cualquier persona que pueda necesitar ayuda, el Departamento de Policía de Nueva York está asegurando el lugar, según informó el Departamento de Gestión de Emergencias de la ciudad de Nueva York.

“Se ha habilitado un centro comunitario en la Avenida Alexander como refugio temporal. Se ha autorizado el uso de autobuses de la MTA como refugio. Por favor, busque rutas alternativas si viaja a la zona y siga todas las instrucciones del personal de emergencia”, dijeron.

Los registros de vivienda de la ciudad muestran que no se han reportado infracciones en el edificio.

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, dijo que estaba monitoreando la situación de cerca.

“Neoyorquinos, he recibido información sobre la emergencia que se está produciendo en la zona de Mott Haven, en el Bronx”, publicó en X.

“Estamos recibiendo una evaluación completa de los servicios de emergencia y seguiremos proporcionando actualizaciones. Por favor, eviten la zona por su seguridad”.

Sara Smart, Lauren Mascarenhas, Jessica Prater y Elizabeth Hartfield de CNN contribuyeron con este informe.

