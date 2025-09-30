Trump difunde video racista creado con IA con estereotipos de México en vísperas del cierre del Gobierno

Por Kit Maher

Mientras el Gobierno de Estados Unidos avanza hacia un cierre, el presidente Donald Trump compartió un video racista en las redes sociales, que parece estar generado por inteligencia artificial. En él, se muestra al líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, con un sombrero y un bigote, y al líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, hablando con una voz falsa.

Jeffries y Schumer se habían reunido con Trump apenas unas horas antes en la Casa Blanca para discutir el inminente cierre del Gobierno.

En el video, Schumer aparece defendiendo que los inmigrantes indocumentados obtengan “atención médica gratuita” porque los votantes minoritarios odian a los demócratas y podrían usar sus votos en las próximas elecciones.

Mientras suena música de mariachi de fondo en el video, la falsa voz de Schumer dice: “No hay forma de endulzarlo: a nadie le gustan ya los demócratas”.

La voz falsa continúa haciéndose eco de falsas afirmaciones del Partido Republicano sobre las políticas demócratas y critica a los líderes progresistas a los que tilda de “woke”.

El video se publicó en la cuenta X de Trump, así como en su cuenta oficial de Truth Social. CNN contactó a la Casa Blanca para obtener comentarios, pero hasta ahora no ha obtenido respuesta.

Poco después de que Trump publicara el video, Jeffries escribió en X: “La intolerancia no te llevará a ninguna parte. Cancelen los recortes. Reduzcan el costo. Salven la atención médica. No vamos a dar marcha atrás”.

Schumer hizo lo propio momentos después, y declaró en X: “Si crees que tu cierre es una broma, esto demuestra lo que todos sabemos: no se puede negociar. Solo se pueden hacer berrinches”.

La reunión en la Casa Blanca entre Trump y los dos líderes demócratas también contó con la participación del líder de la mayoría del Senado, John Thune, y el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson. Pero terminó sin acuerdo. Se prevé que el financiamiento del Gobierno se agote para la medianoche de este martes. Los líderes demócratas han exigido negociaciones sobre el financiamiento de la atención médica a cambio de mantener el Gobierno en funcionamiento.

En declaraciones a los periodistas en la Casa Blanca, Schumer calificó a Trump como quien tiene la última palabra y dijo: “Si acepta algunas de las cosas que pedimos, que creemos que el pueblo estadounidense apoya en materia de atención médica y en las rescisiones, puede evitar un cierre, pero todavía hay grandes diferencias entre nosotros”.

En la publicación en las redes sociales, Trump ofreció una visión de su mentalidad hacia los demócratas, a quienes en última instancia necesita para mantener abierto el Gobierno.

Anteriormente en la Casa Blanca, Jeffries enfatizó que los demócratas quieren extender los subsidios de la Ley de Atención Médica Asequible. Mientras tanto, los republicanos quieren que el Congreso apruebe un proyecto de ley de financiación transparente para mantener el Gobierno abierto mientras continúan las negociaciones. Los subsidios no expiran hasta fin de año.

“Más de 20 millones de estadounidenses están al borde de sufrir un aumento drástico en las primas, copagos y deducibles debido a la negativa republicana a extender los créditos fiscales de la Ley de Atención Médica Asequible que benefician a la clase trabajadora estadounidense”, declaró Jeffries. “La clase trabajadora estadounidense, su atención médica, eso es lo que luchamos por preservar, defender y fortalecer”.

