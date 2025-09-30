Todos los estrenos de octubre 2025: series y películas en Netflix, HBO Max, Prime Video, Disney+ y Apple TV

Por Gonzalo Jiménez, CNN en Español

Octubre es el mes de Halloween, así que la oferta en el género del terror se amplifica en todas las plataformas de streaming durante el mes. Desde la adaptación de la aterradora novela “It” de Stephen King en una serie de HBO Max hasta dos “biopics” de asesinos en serie y un spinoff de “The Vampire Diaries”, la televisión se prepara para dar un susto a los espectadores.

Pero también se aguardan los estrenos de algunas series de suspenso y crimen con elencos de lujo, como “Down Cemetery Road”, con Emma Thompson, y “The Last Frontier”, con Jason Clarke. Y los aficionados a temas menos intensos contarán con el estreno de la temporada 5 de “Abbott Elementary” y la temporada 2 de la comedia romántica “Nobody Wants This”.

Esta es una guía de los títulos más relevantes por plataforma de streaming que se estrenan este octubre:

En octubre nada hay más seguro que estrenar una adaptación de una obra de Stephen King. En el caso de HBO Max, su lanzamiento más esperado este mes es la serie “It: Welcome to Derry”, que funciona como una precuela de la película “It”, de 2017, basada en la popular novela de King de 1986. En la serie veremos de nuevo a un grupo de adolescentes aterrorizados por el malévolo payaso Pennywise y se sentarán las bases para los acontecimientos descritos en la película.

En un tono más ligero, HBO Max estrena también la serie de comedia “The Chair Company”, cocreada y protagonizada por Tim Robinson, recordada por la serie “I Think You Should Leave” en Netflix. El humor de Robinson es incómodo y su nuevo programa parece seguir ese estilo, al mezclar teorías conspirativas en un entorno de oficina. (HBO Max forma parte, al igual que CNN en Español, de la corporación Warner Bros Discovery).

Estos son sus estrenos más relevantes:

“A Nightmare on Elm Street”. Disponible: 1 de octubre

“A Nightmare on Elm Street 2: Freddy’s Revenge”. Disponible: 1 de octubre

“A Nightmare on Elm Street 3: Dream Warriors”. Disponible: 1 de octubre

“A Nightmare on Elm Street 4: The Dream Master”. Disponible: 1 de octubre

“A Nightmare on Elm Street 5: The Dream Child”. Disponible: 1 de octubre

“Beetlejuice”. Disponible: 1 de octubre

“Friday the 13th” (2009). Disponible: 1 de octubre

“Freddy vs. Jason”. Disponible: 1 de octubre

“Trick ‘r Treat”. Disponible: 1 de octubre

“Bring Her Back”. Disponible: 3 de octubre

“Dr. Sanjay Gupta Reports: It Doesn’t Have to Hurt”. Estreno: 7 de octubre

“The Substance”. Disponible: 10 de octubre

“The Chair Company” (temporada 1). Estreno: 12 de octubre

“It: Welcome to Derry”. Estreno: 26 de octubre

“Sorry, Baby”. Disponible: 30 de octubre

El prolífico productor Ryan Murphy vuelve en octubre con una nueva entrega de su serie antológica sobre crímenes famosos de la historia reciente de Estados Unidos. En 2024 presentó “Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story” y ahora lanza “Monster: The Ed Gein Story”, en la que el actor Charlie Hunnam, conocido por la serie “Sons of Anarchy”, interpreta al asesino en serie Ed Gein, quien adquirió notoriedad en 1957 en Wisconsin tras descubrirse que cometió dos asesinatos y que había exhumado cadáveres de cementerios locales y fabricado recuerdos con sus huesos y piel. Su caso inspiró la novela “Psycho” (1959), que sirvió de base para la película homónima de Alfred Hitchcock de 1960.

Netflix también tiene grandes apuestas con el estreno del documental “Juan Gabriel: I Must, I Can, I Will”, que usa grabaciones caseras y entrevistas para reconstruir la vida del cantante mexicano fallecido en 2016; el lanzamiento de la temporada 4 de la serie “The Witcher”, cuya novedad reside en que tendrá ahora al actor Liam Hemsworth de protagonista en el papel de Geralt of Rivia, en sustitución de Henry Cavill; la temporada 2 de la comedia romántica “Nobody Wants This”, con Kristen Bell y Adam Brody; y la nueva película de la ganadora del premio Oscar Kathryn Bigelow, “A House of Dynamite”, sobre la crisis política que se desata cuando disparan un misil nuclear contra la ciudad de Chicago.

Estos son sus estrenos más relevantes:

“Austin Powers in Goldmember”. Disponible: 1 de octubre

“Austin Powers: International Man of Mystery”. Disponible: 1 de octubre

“Austin Powers: The Spy Who Shagged Me”. Disponible: 1 de octubre

“NCIS” (temporadas 18-19). Disponible: 1 de octubre

“Rockstar: DUKI from the End of the World”. Disponible: 2 de octubre

“Monster: The Ed Gein Story”. Estreno: 3 de octubre

“Steve”. Disponible: 3 de octubre

“Despicable Me 3”. Disponible: 5 de octubre

“The Maze Runner”. Disponible: 9 de octubre

“Maze Runner: The Scorch Trials”. Disponible: 9 de octubre

“Maze Runner: Death Cure”. Disponible: 9 de octubre

“The Woman in Cabin 10”. Estreno: 10 de octubre

“The Diplomat” (temporada 3). Estreno: 16 de octubre

“The Perfect Neighbor”. Disponible: 17 de octubre

“The Walking Dead: Daryl Dixon” (temporada 2). Disponible: 21 de octubre

“Who Killed the Montreal Expos?”. Estreno: 21 de octubre

“Nobody Wants This” (temporada 2). Estreno: 23 de octubre

“A House of Dynamite”. Estreno: 24 de octubre

“Dark Winds” (temporada 3). Disponible: 27 de octubre

“Nightmares of Nature: Lost in the Jungle”. Estreno: 28 de octubre

“Juan Gabriel: I Must, I Can, I Will”. Estreno: 30 de octubre

“The Witcher” (temporada 4). Estreno: 30 de octubre

El arribo más destacado a Disney+ en octubre es el arribo de la temporada 5 de la comedia ganadora de cuatro premios Emmy “Abbott Elementary”; y el estreno de la temporada 3 de la serie animada “Star Wars: Visions”, que muestra distintas historias del universo “Star Wars” creadas por estudios japoneses y en estilo anime. Los aficionados a las series basadas en crímenes reales tienen como oferta principal la miniserie “Murdaugh: Death in the Family”, con Patricia Arquette y Jason Clarke, sobre una destacada familia de Carolina del Sur que ocultaba sus actividades delictivas. Disney+ también lanza este mes una serie española, “La suerte: una serie de casualidades”, con Ricardo Gómez en el papel de chófer de un famoso torero interpretado por Óscar Jaenada.

Estos son sus estrenos más relevantes:

“Abbott Elementary” (temporada 5). Estreno: 2 de octubre

“Mickey & Minnie’s Holiday Songs: Halloween”. Estreno: 2 de octubre

“Marvel’s Spidey and his Amazing Friends” (temporada 4). Estreno: 3 de octubre

Finales de WNBA (partido 1). Transmisión: 3 de octubre

Finales de WNBA (partido 2). Transmisión: 5 de octubre

“Wizards Beyond Waverly Place” (temporada 2). Estreno: 8 de octubre

“La suerte: una serie de casualidades”. Estreno: 8 de octubre

Finales de WNBA (partido 3). Transmisión: 8 de octubre

“Grey’s Anatomy” (temporada 22). Disponible: 10 de octubre

Finales de WNBA (partido 4). Transmisión: 10 de octubre

Finales de WNBA (partido 5). Transmisión: 12 de octubre

“Murdaugh: Death in the Family”. Estreno: 15 de octubre

Finales de WNBA (partido 6). Transmisión: 15 de octubre

“Duck Dynasty: The Revival”. Estreno: 16 de octubre

“Star Wars: Visions” (temporada 3). Estreno: 29 de octubre

Shane Black es un guionista de culto en Hollywood, pues escribió y dirigió películas que mezclan la acción con comedia, como “The Nice Guys” y “Kiss Kiss Bang Bang”, además de “Iron Man 3”. Su nueva película, “Play Dirty”, se estrena exclusivamente en Prime Video y está protagonizada por Mark Wahlberg y LaKeith Stanfield. Octubre también trae el episodio final de la temporada 2 de la serie “Gen V”.

Estos son sus estrenos más relevantes:

“Play Dirty”. Estreno: 1 de octubre

“Blazing Saddles”. Disponible: 1 de octubre

“Bride of Frankenstein”. Disponible: 1 de octubre

“Drácula” (1931). Disponible: 1 de octubre

“Frankenstein” (1931). Disponible: 1 de octubre

“Casino Royale” (2006). Disponible: 1 de octubre

“John Candy: I Like Me”. Estreno: 10 de octubre

“Culpa nuestra”. Estreno: 10 de octubre

“Hollywood Hustler: Glitz, Glam, Scam”. Estreno: 17 de octubre

“Gen V” (final de la temporada 2). Estreno: 22 de octubre

“Harlan Coben’s Lazarus”. Estreno: 22 de octubre

“The Man From U.N.C.L.E.”. Disponible: 27 de octubre

“The Woman In The Yard”. Estreno: 31 de octubre

Apple TV+ planea exhibir “The Lost Bus” en algunas salas limitadas al mismo tiempo que la hace disponible en streaming. La cinta, dirigida por Paul Greengrass y protagonizada por Matthew McConaughey y America Ferrera, cuenta la historia de un conductor de autobús escolar y una maestra que atraviesan un devastador incendio forestal para salvar a 22 niños.

También dignas de mención son las series “The Last Frontier”, con Jason Clarke, sobre un alguacil en Alaska que debe desentrañar una conspiración después de que un accidente aéreo libera a fugitivos en su comunidad; y la tercera temporada de “Loot”, con la comediante Maya Rudolph.

Estos son sus estrenos más relevantes:

“The Lost Bus”. Estreno: 3 de octubre

“The Sisters Grimm”. Estreno: 3 de octubre

“The Last Frontier”. Estreno: 10 de octubre

“Loot” (temporada 3). Estreno: 15 de octubre

“Mr. Scorsese”. Estreno: 17 de octubre

“Stiller & Meara: Nothing is Lost”. Estreno: 24 de octubre

“Down Cemetery Road”. Estreno: 29 de octubre

En sintonía con Halloween, la oferta principal de Peacock este octubre es la miniserie “Devil in Disguise: John Wayne Gacy”, que reconstruye la historia real del asesino en serie John Wayne Gacy, conocido por haber trabajado como payaso en fiestas infantiles.

Estos son sus estrenos más relevantes:

“American Psycho”. Disponible: 1 de octubre

“American Psycho 2”. Disponible: 1 de octubre

“The Crow”. Disponible: 1 de octubre

“Friday the 13th”. Disponible: 1 de octubre

“How to Train Your Dragon”. Disponible: 1 de octubre

“How to Train Your Dragon 2”. Disponible: 1 de octubre

“Poltergeist”. Disponible: 1 de octubre

“Scary Movie”. Disponible: 1 de octubre

“World War Z”. Disponible: 1 de octubre

“Chicago Fire” (temporada 14). Estreno: 2 de octubre

“Chicago Med” (temporada 11). Estreno: 2 de octubre

“Chicago PD” (temporada 13). Estreno: 2 de octubre

“Honey, Don’t!”. Estreno: 3 de octubre

“Saturday Night Live” (temporada 51). Estreno: 5 de octubre

“O’ahu Shores” (temporada 1). Estreno: 9 de octubre

“How to Train Your Dragon” (2025). Estreno en streaming: 10 de octubre

“Devil in Disguise: John Wayne Gacy”. Estreno: 16 de octubre

“The Fall Guy: The Extended Cut”. Estreno: 30 de octubre

Paramount+ estrena en octubre la temporada 4 de la serie “The Mayor of Kingstown”, protagonizada por Jeremy Renner (Hawkeye en el universo Marvel), sobre la poderosa familia McLusky en Kingstown, un pueblo ficticio de Michigan donde las prisiones son la única industria próspera.

Estos son sus estrenos más relevantes:

“A Grammy Salute to Cyndi Lauper: Live from the Hollywood Bowl”. Estreno: 5 de octubre

“Red Alert”. Estreno: 7 de octubre

“Ozzy Osbourne: No Escape From Now”. Estreno: 7 de octubre

“Vicious”. Estreno: 10 de octubre

“Matlock” (temporada 2). Estreno: 12 de octubre

“Elsbeth” (temporada 3). Estreno: 12 de octubre

“The Neighborhood” (temporada 8). Estreno: 13 de octubre

“NCIS” (temporada 23). Estreno: 14 de octubre

“NCIS: Origins” (temporada 2). Estreno: 14 de octubre

“Ghosts” (temporada 5). Estreno: 16 de octubre

“Boston Blue” (temporada 1). Estreno: 17 de octubre

“The Mayor of Kingstown” (temporada 4). Estreno: 26 de octubre

“Don’t Date Brandon”. Estreno: 28 de octubre

