El embajador de Sudáfrica en Francia fue hallado muerto al pie de un rascacielos en París, horas después de ser reportado como desaparecido, según informaron a CNN los fiscales de la ciudad.

Nkosinathi Emmanuel “Nathi” Mthethwa fue hallado muerto este martes directamente debajo de un hotel Hyatt en París, según la fiscalía, que añadió que el enviado había reservado una habitación en el piso 22. La ventana de seguridad de la habitación fue forzada, según la fiscalía, que añadió que el magistrado de turno se encontraba en el lugar.

La esposa de Mthethwa denunció su desaparición el lunes, después de presuntamente haber recibido un mensaje perturbador, según la fiscalía.

CNN se ha puesto en contacto con el Grupo de hoteles Hyatt y el Hyatt Regency, pero no ha recibido comentarios. La embajada de Sudáfrica en París tampoco respondió a una solicitud de comentarios.

Mthethwa, de 58 años, fue nombrada embajador en Francia en 2023.

Esta noticia está en desarrollo y será actualizada.

