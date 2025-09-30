Adidas puso fecha para develar el balón que se usará en el Mundial de 2026

Por Federico Leiva, CNN en Español

Aún no se conoce ni a la mitad de las selecciones que participarán de la próxima Copa del Mundo, a realizarse en Canadá, Estados Unidos y México en 2026, pero ya empieza a respirarse cierto aroma mundialista en el ambiente. Por si la venta de las primeras entradas esta semana no fuera suficiente, Adidas anunció que este jueves 2 de octubre dará a conocer al mundo el balón que se utilizará durante la competición.

Con un video musicalizado en redes sociales, la marca alemana de indumentaria deportiva hizo un repaso por todos los balones que ha hecho para las diferentes Copas del Mundo desde 1970 hasta la actualidad.

Así, van pasando desde la Telstar usada en México 1970 y Alemania 1974 hasta la Al Rihla, el balón oficial usado en Qatar 2022, sin obviar por supuesto a las siempre recordadas Tango (Argentina 1978 y España 1982), Azteca (México 1986), Fevernova (Corea y Japón 2002), Jabulani (Sudáfrica 2010) y Brazuca (Brasil 2014).

Sobre el final del video, Adidas deja un balón oculto por una manta con un mensaje: 2 de octubre. La publicación aparece acompañada de un texto corto: “Algo GRANDE está a punto de caer. USMXCA #FIFAWorldCup”.

No se conoce mucho más sobre el balón oficial del próximo Mundial. Hace unos meses, varios medios deportivos publicaron que el nombre que llevará será “Trionda”, en alusión a la tríada de países que organizarán el próximo torneo. Por eso se aventuraba que llevaría los colores principales de estos países, el rojo (Canadá), el azul (Estados Unidos) y el verde (México).

Ni Adidas ni FIFA han confirmado oficialmente estos datos. Habrá que esperar al jueves para conocerlo.

Al Rihla – Qatar 2022

Telstar 18 – Rusia 2018

Brazuca – Brasil 2014

Jabulani – Sudáfrica 2010

+Teamgeist – Alemania 2006

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.